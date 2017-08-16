السويد أكثر الدول تساهلاً في إجراءات الهجرة إليها

تتمتع السويد بأعلى الدرجات في مجال حقوق الإنسان ونسبة سعادة المواطنين، وتعتبر من أكثر الدول ترحيباً باللاجئين، والنقاط التالية توضح لكم باختصار متطلبات الهجرة إلى السويد وفق صحيفة “إندبندنت” البريطانية وكيف يستطيع المهاجر الحصول على الجنسية السويدية:
- العمر:
حتى تقدم على الجنسية بشكل منفرد، عليك أن تبلغ 18 عاماً، أما بالنسبة للأطفال دون ذلك السن، فيتم التقديم لهم من خلال أولياء الأمر.
2- أن تمتلك هوية “مثبتة”:
أي يجب أن تمتلك هوية تثبت شخصيتك، مثل جواز السفر.
3- إقامة “دائمة” في السويد:
عليك التقديم للحصول على “إقامة دائمة” في السويد، قبل أن تستطيع التقديم على الجنسية.
4- قضاء المدة المحددة:
فبعد الحصول على بطاقة “الإقامة الدائمة”، عليك بالإقامة في السويد لمدة 5 أعوام على الأقل.
5- ألا تخرق القانون:
تقول وزارة الهجرة السويدية، أنها تنظر إلى سلوك المهاجر، أثناء مدة إقامته، قبل أن تمنحه الجنسية السويدية.
6- تعلم اللغة السويدية:
سيساعدك على التأقلم الحقيقي مع الثقافة السويدية، ولكنك في الحقيقة غير ملزم بتعلم السويدية وفق قانون الهجرة.
7- الاستعداد للظلام:
حيث أن الصيف السويدي قد يمنحك 20 ساعة من أشعة الشمس، ولكن الشتاء مظلم جداً، وقد تنحصر ساعات النهار إلى 4 ساعات فقط.
8- افهم متطلبات الملابس:
حيث عليك إحضار العديد من الملابس الشتوية التي ستدفئك في فصل الشتاء القارس، أما في مجال العمل، فلا يرتدي السويديون الملابس الرسمية، كما هو معروف بدول غربية عديدة مثل الولايات المتحدة. فالراحة هي العنصر الأهم في ثقافة الملابس السويدية.
وكانت قد كشفت دراسة لـ “سي إس غلوبال بارتنرز” أن 89 % من سكان العالم في 2017 يرغبون في الحصول على جواز سفر ثان وأن أكثر من 80 بالمئة مستعدون لإنفاق 5 بالمئة من دخلهم السنوي للاستثمار في جواز سفر جديد. ومع ازدياد رغبة سكان العالم بالحصول على جواز سفر إضافي، نشر موقع “بيزنس إنسايدر” قائمة من 17 دولة، بإمكانك الحصول فيها على إقامة دائمة أو حتى جنسية، بمبلغ معين وهم كالتالي:
تايلاند: حيث تتيح الحكومة التايلاندية فرصة الحصول على “إقامة خاصة” للسياح بمبلغ يبدأ من 15 ألف دولار لخمسة أعوام. وتتيح الإقامة للسياح تسهيلات كثيرة وصلاحيات مشابهة لتلك التي يتمتع بها المواطن التايلاندي.
لاتفيا: فيمكنك الإقامة في لاتفيا عندما تستثمر بمبلغ 73 ألف دولار خلال عامين، ويمكنك بعد تلك الفترة التقدم للحصول على الجنسية اللاتفية.
سانت لوسيا: ستحصل على جواز هذه الدولة الصغيرة في الكاريبي عندما تتبرع بمبلغ قدره 100 ألف دولار لصندوق الاقتصاد الوطني التابع لسانت لوسيا.
دومينيكا: تستطيع الحصول على جواز هذه الدولة بنفس الطريقة، وهي الاستثمار بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق الاقتصاد الوطني.
مالطا: حيث ستضطر لدفع مبلغ 170 ألف دولار على شكل سندات حكومية على فترة خمسة أعوام، للحصول على الجواز المالطي.
غرانادا: ستحصل على جواز دولة غرينادا عندما تتبرع بمبلغ 200 ألف دولار لحكومة البلد.
سانت كيتس آند نيفس: تتيح الجزيرة الكاريبية فرصة الحصول على جوازها، عندما تتبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصناعة السكر في الجزيرة.
اليونان: تستطيع الحصول على الإقامة في اليونان اذا استثمرت 285 ألف دولار في العقارات هناك.
أنتيغوا آند باربودا: مشابهة لجزر الكاريبي الأخرى، عليك التبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصندوق التطوير الوطني للحصول على جنسية هذه الجزيرة.
البرتغال: تتيح الفرصة للحصول على “الفيزا الذهبية”، التي تعطي الفرصة لغير الأوروبيين الحصول على تصريح إقامة في البرتغال. عليك بشراء عقار بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار للحصول على الفيزا الذهبية.
الولايات المتحدة: الاستثمار بمبلغ 500 ألف دولار في الولايات المتحدة يتيح لك فرصة الحصول على تصريح الإقامة في الولايات المتحدة، التي تتحول إلى “إقامة دائمة” للمستثمر وعائلته، بعد مرور عامين على الاستثمار.
إسبانيا: مشابهة للبرتغال، تتيح إسبانيا فرصة الحصول على “الفيزا الذهبية” لكل من يستثمر 570 ألف دولار في العقارات.
بلغاريا: تمنح جوازها لكل من يستثمر بمبلغ 580 ألف دولار في سندات حكومية، على مدى خمسة أعوام.
كندا: تستطيع الحصول على الإقامة الدائمة في كندا إذا استثمرت 800 ألف دولار فيها.
أستراليا: توفر الإقامة الدائمة لكل من يستثمر مبلغ 1.1 مليون دولار أميركي في مشروعات استرالية وطنية.
قبرص: تستطيع الحصول على الجنسية القبرصية إذا ما امتلكت عقاراً بمبلغ 1.7 مليون دولار.
نيوزيلاندا: تسمح بالحصول على إقامة دائمة لكل من يستثمر مبلغ 2.2 مليون دولار خلال مدة 3 أعوام.
والان قرائي الأعزاء أي الدول التي راقت لكم وترغبون في الهجرة إليها؟؟
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