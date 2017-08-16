السويد أكثر الدول تساهلاً في إجراءات الهجرة إليها

عليك التقديم للحصول على “إقامة دائمة” في السويد، قبل أن تستطيع التقديم على الجنسية.

4- قضاء المدة المحددة:

فبعد الحصول على بطاقة “الإقامة الدائمة”، عليك بالإقامة في السويد لمدة 5 أعوام على الأقل.

5- ألا تخرق القانون:

تقول وزارة الهجرة السويدية، أنها تنظر إلى سلوك المهاجر، أثناء مدة إقامته، قبل أن تمنحه الجنسية السويدية.

6- تعلم اللغة السويدية:

سيساعدك على التأقلم الحقيقي مع الثقافة السويدية، ولكنك في الحقيقة غير ملزم بتعلم السويدية وفق قانون الهجرة.

7- الاستعداد للظلام:

حيث أن الصيف السويدي قد يمنحك 20 ساعة من أشعة الشمس، ولكن الشتاء مظلم جداً، وقد تنحصر ساعات النهار إلى 4 ساعات فقط.

8- افهم متطلبات الملابس:

حيث عليك إحضار العديد من الملابس الشتوية التي ستدفئك في فصل الشتاء القارس، أما في مجال العمل، فلا يرتدي السويديون الملابس الرسمية، كما هو معروف بدول غربية عديدة مثل الولايات المتحدة. فالراحة هي العنصر الأهم في ثقافة الملابس السويدية.

وكانت قد كشفت دراسة لـ “سي إس غلوبال بارتنرز” أن 89 % من سكان العالم في 2017 يرغبون في الحصول على جواز سفر ثان وأن أكثر من 80 بالمئة مستعدون لإنفاق 5 بالمئة من دخلهم السنوي للاستثمار في جواز سفر جديد. ومع ازدياد رغبة سكان العالم بالحصول على جواز سفر إضافي، نشر موقع “بيزنس إنسايدر” قائمة من 17 دولة، بإمكانك الحصول فيها على إقامة دائمة أو حتى جنسية، بمبلغ معين وهم كالتالي: