على الحامل إدخاله في غذائها… الهليون يحمي الجنين من التشوهات الخلقية

الهليون يعرف بمنافعه الكبيرة فهو من الأطعمة الضرورية لنظام غذائك الصحي، وخصوصاً خلال فترة الحمل.فلماذا؟ لنعرف الإجابة
فوائد الهليون للحامل
– يساعد الهليون على النمو الطبيعي للجنين خاصةً في الأشهر الأولى فهو يحتوي على كمية كبيرة من حمض الفوليك المهمّ جداً للنمو.
– الهليون غني بالمعادن التي تحدّ بشكل كبير من حصول التشوّهات الخلقية عند الجنين.
– يعتبر من أبرز الأطعمة التي تساعد على نمو الجهاز العصبي للجنين، فلا تترددي بتناوله بانتظام.
– يساهم الهليون في زيادة إنتاج الحليب فتناوليه بكمية كبيرة في الأشهر الأخيرة من الحمل.
فوائد الهليون
– الهليون مهم جداً للصحة منها الحد من مشاكل القلب، إلتهابات الجهاز البولي والهضمي لأنه يحتوي على مادة الإنولين التي تحافظ على البكتيريا الجيدة في الجسم.
– يحافظ على مستوى السكر والكوليسترول المناسب في الجسم، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم بسبب العناصر الطبيعية الموجودة فيه.
– يحتوي على كمية كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة التي تؤمن حماية من الإصابة بالسرطان والحصى في الكلى.
– أما على المستوى النفسي، يساهم الهليون في مكافحة الاكتئاب والإرهاق ويعطي جسمك شعور بالطاقة فلا تترددي بتناوله أسبوعياً.