“الهيبة” في مهرجان دبي السينمائي بحضور نادين نجيم

أثناء فعاليات مهرجان دبي السينمائي بدورته الرابعة عشرة، خصّت إدارة المهرجان مسلسل “الهيبة” بجلسة نقاش استضافت فيها فريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم المنتج صادق الصبّاح. وشكّلت هذه الخطوة سابقة من نوعها بتاريخ المهرجان، حيث خُصّص وللمرة الأولى مساحة لعمل تلفزيوني درامي.

جلسة النقاش تمحورت حول النجاح الجماهيري وغير المسبوق لعمل حرّك صداه الشارع العربي. وتحدّث رئيس مجلس إدارة شركة “صبّاح للإعلام” المنتج صادق الصبّاح عن مسار “الهيبة” والذي فرض نجاحه خطّة عمل واسعة النطاق في المرحلة المقبلة، حيث بدأ العمل على ترجمته بعدّة لغات للانطلاق به نحو العالمية.

وتحدثت الممثلة القديرة منى واصف، عن دورها، وعادت بحديثها إلى المرحلة التي عُرضت عليها المُشاركة في “الهيبة” بحيث استذكرت اتصالها بمُخرج العمل بعد قراءتها للنصّ قائلة:”لو لم ألعب دور أم جبل من كان ليتمكن من لعب هذا الدور غيري؟!”.

وأشارت أنها بدأت التحضير للجزء الثاني من “الهيبة”، وكل ما تريده في هذه المرحلة هو الاستمتاع بنجاح هذا العمل، سواء من خلال صداه الذي لا يزال موجوداً أو من خلال التحضير للموسم الثاني.

في حين أشار المُخرج سامر البرقاوي إلى أنّ المسؤولية أصبحت مُضاعفة، لا سيما بعد أن خاطب هذا المسلسل شريحة كبيرة من المجتمع العربي على اختلاف ثقافاته ومفاهيمه، مُشيراً أنّ الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق التصوير.

وقال الممثل عبدو شاهين أنّه لمس من خلال هذا العمل النجومية بمعناها الحقيقي بعد أن درس التمثيل وعمل لسنوات في هذا المجال.

وقد سجّل المهرجان حضوراً لافتاً للنجمة نادين نجيم وللنجم عابد فهد اللذين خصّا الصحافة بحوارات خاصّة على هامش المهرجان، وتحدّثا عن عملهما الرمضاني “طريق” الذي سيجمعهما من جديد بعد نجاحهما سوياً في مسلسل “لو” الذي أنتجته الشركة في العام 2014.