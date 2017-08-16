الوخز بالأبر يحسن حالتك المزاجية ويفقدك الوزن

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة “هونج كونج”، الدور الفعال الذي يلعبه الوخز بالأبر في فقدان الوزن، وذلك عن طريق تحفيز هرمونات قمع الشهية.

وأوضحت الدراسة، أن 16 جلسة من الوخز بالأبر كافية لمساعدة البدين على فقد الوزن، من خلال تحفيز إفراز هرمون”السيروتونين”، الذي يلعب دوراً في السيطرة على الشهية والحالة المزاجية، دون إجراء تغييرات في النظام الغذائي اليومي.

ويعمل الوخز بالأبر على كسر الأنسجة الدهنية، حيث أخضع الباحثون المتطعون في الدراسة إلى الوخز في كل من منطقة البطن، الأطراف السفلية والأذن، حيث يمكن لهذه المناطق الموائمة واستعادة توازن وتدفق الطاقة في الأمعاء، فضلاً عن تحويل السوائل في الجسم وطرد البلغم.

وقال الدكتور “تشونج ليدان” أستاذ مساعد بجامعة “هونج كونج”، إن الوخز بالأبر له تأثير محفز على الهرمونات المعنية بالشهية في الجسم، حيث يحفز إنتاج هرمونات “السيروتنين”، إندروفين بيتا، الذي يثبط الشهية ويزيد من انخفاض معدلات الدهون”.

وشدد ليدان على أهمية وفعالية النتائج التي تم التوصل إليها في التأكيد على سلامة الوخز بالأبر فيما يتعلق بالسيطرة على الوزن.

يذكر أن الأدوية الصينية القديمة قد تساعد البدناء في التخلص من 16 رطلاً (حوالى 7.2كيلوجرام) في غضون شهرين فقط.