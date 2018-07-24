اليوغا تمرين كامل للجسم والعقل

لم يفت الاوان بعد. سواء كنت في منتصف العمر أو سنواتك الذهبية ، فإن فوائد التمارين الرياضية عميقة.

ولكن مع تقدمنا ​​في العمر ، لا تقدم جميع التمارين نفس الفوائد. فتأثير التدريب العالي مثل رفع الأثقال والجري يمكن أن يضر بمفاصلنا.

لذا يصبح التحدي بعد ذلك العثور على نشاط نتمتع به ويمكن أن يحسن صحتنا بشكل عام ، بأقل قدر من المخاطر. واليوغا تقدم مثل هذه الفرصة. فلقد أظهرت المزيد والمزيد من الأبحاث أن اليوغا تمرين كامل للجسم وممتاز لجسمك وعقلك واليك بعض من فوائدها:

1. اليوغا يحسن القوة: أنت لا تربط اليوغا بتدريب القوة. ولكن ليس عليك أن تبدو مثل السيد أولمبيا ، ولا يجب عليك أن تتدرب مثل واحد ، للحصول على فوائد تدريب القوة، اليوغا تستخدم العديد من تمرينات تحمل الوزن، مثل اللوح الخشبي والنسر (القرفصاء أحادية الساق) وقفة المحارب التي يمكن أن تخلق حروق مع أفضلها وتحسن العضلات في ساقيك وكتفيك، من أجل ممارسة تمرينات الجسم الكبيرة والمنخفضة. في الواقع ، اثنان من أفضل خمسة تمارين موصى بها للقوة والتوازن هي تمارين اليوغا!

2. اليوجا يزيد من المرونة: مع تقدمنا ​​في السن ، تصبح عضلاتنا ومفاصلنا أكثر صرامة وأقل مرونة. لسنا بحاجة إلى دراسة علمية لإثبات ذلك. مجرد محاولة لربط الأربطة لدينا ، وخدش ظهرنا أو وضع على الجوارب لدينا هو البحث بما فيه الكفاية. لذا تقدم اليوجا سلسلة من تمارين الأرجل والوركين والكتفين واليدين والظهر والتي أثبتت أنها تحسن من مرونة العضلات ونطاق الحركة المشترك. في الواقع ، تم إثبات أن اليوغا تقلل من الألم المصاحب لالتهاب المفاصل العظمي.

3. التوازن من افضل فوائد اليوجا:سواء كان الأمر يتعلق بركوب الدراجات أو القيام بالبستنة أو المشي لمسافات طويلة ، فإن الحفاظ على التوازن أمر بالغ الأهمية لكي تتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التي أحببنا القيام بها بشكل جيد في حياة البالغين. كما يساعدنا على تجنب السقوط الخطير. جرّب وضع شجرة واحدة ذات أرجل، أو الوقوف على المنصة ، وستحصل على فكرة عن مدى جودة اليوغا بالنسبة إلى رصيدك.

4. اليوغا جيدة لقلبك: تشير الدراسات إلى أن اليوغا قد تخفض معدل ضربات القلب ، وتخفف من الخفقان ، وتحسن أعراض قصور القلب ، وتحسن ضغط الدم ، وتخفف من ارتفاع ضغط الدم عند الجمع بين المواقف ، والتنفس والتأمل في ممارسة اليوغا. كما أظهرت اليوجا فوائد مماثلة للمشي السريع أو تمارين أخرى مماثلة.

5. اليوجا جيدة لعظامك: يواجه الأفراد في الخمسينات وما بعدها تحدي انخفاض كثافة العظام ، الأمر الذي قد يؤدي ، في حالة تركهم دون اعتراض على الإصابة بهشاشة العظام. أثبتت الطبيعة التي تحمل الوزن لممارسة اليوغا باستمرار أنها تفيد كثافة العظام وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى من تجاوزوا 50 عامًا – خاصةً النساء. في الواقع ، أظهرت إحدى الدراسات أن القيام بـ 12 دقيقة فقط من اليوجا في اليوم يمكن أن يؤدي إلى عكس فقدان هشاشة العظام.

6. اليوغا يقلل من القلق وشحذ العقل: تم القيام بعمل تمارين اليوغا التقليدية كممارسة تمهيدية للتأمل. وقد تم التأكيد على التنفس والتركيز على المهمة في متناول اليد وقد ثبت أن لها فوائد للعقل. لقد ثبت أن اليوجا تقلل التوتر والقلق والاكتئاب وتحسن النوم وتعزز الرفاهية بشكل عام. ابدا بالمحاولة وجرب بعض تمارين اليوغا وسترى على الفور ما أتحدث عنه..