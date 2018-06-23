مصممة الحقائب اماندا نافاي: هكذا تحافظين على حقيبتك

اثناء حوار صحفي ل مجلة اليقظة مع مصممة الحقائب اماندا نافاي

قدمت المصصمة الخبيرة في عالم تصميم وتصنيع الحقائب نصائح للمرأة لكي تحافظ على حقيبتها الانيقه والنفيسة في اجمل مظهر طيلة العمر اذ قالت :

قومي بتخصيص عدد من الرفوف في الخزانة فقط لتضعي عليها حقائبك.

اجعلي الحقائب بوضعية الوقوف.

ضعي كل حقيبة في كيس من القماش الخاص بها، لذا لا ترمي أبدًا كيس القماش الذي يكون مع الحقيبة حين تشترينها، فدُورُ الأزياء الراقية تُنتج لكل حقيبة كيسًا من القماش؛ نظرًا لوظيفته في حفظها من الغبار والرطوبة، ولئلا تَحْتَكَّ الحقائب ببعضها البعض، وبالتالي قد تتعرض لخدش ما بسبب سلسالٍ خاص بحقيبة أخرى.

وللحفاظ على حقيبة يدك المصنوعة من الجلد الطبيعي، يمكن اتباع التالي.