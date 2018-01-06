امتنعي عن 7 تصرفات لينقص وزنك

بالرغم من محاولاتك لتناول كميات قليلة من الطعام والابتعاد عن الحلويات والأطعمة، التي تسبب زيادة في الوزن، لا تحصلين على الجسم المثالي أو القوام الرشيق الذي طالما حلمتِ به، وفي السطور التالية ستجدين مجموعة تصرفات إذا امتنعتِ عنها ستتمكنين من إنقاص وزنك:

أولًا: لا تتناولي كميات كبيرة من الأطعمة ذات السعرات القليلة

يعتقد البعض أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة لن يزيد الوزن، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فالدهون والسكريات الموجودة في الأطعمة العادية، التي يتم استبدالها بمواد كميائية في الأطعمة الخالية من السعرات أو منخفضة السعرات أسهل في الهضم من المواد الكيميائية التي تتراكم في الجسم، كما أنها تجعلك تشعرين بالجوع أسرع من الأطعمة العادية، لذا تناولي الأطعمة العادية المغذية لكن بكميات قليلة.

ثانياً: لا تتخطي بعض الوجبات

يعتقد الكثير إن تناول وجبة واحدة في اليوم أو تخطي وجبة الإفطار، ستساعدك على خفض وزنك، وهذا الاعتقاد خاطئ، فتخطي وجبة الفطور، حسب الدراسات الأمريكية، يجعلك عرضة للسمنة 4 مرات، مقارنة بالذين يحرصون على تناول الإفطار بشكل يومي، يُنصح بتناول كميات قليلة من الأكلات بين الوجبات، مثل الزبادي والمكسرات.

ثالثاً: لا تتناولي الطعام بسرعة

تناول الطعام بسرعة دون مضغه بشكل سليم، يؤثر بشكل سلبي على عملية الهضم، وأكدت إحدى الدراسات أن الذين يتناولون الطعام بشكل أبطأ وزنهم أقل بمقدار ⅓ من هؤلاء الذين يتناولون الطعام بسرعة، فالمعدة تحتاج نحو 20 دقيقة لتخبر العقل بأنها بالفعل امتلئت، لذا يجب أن تستغرق مدة الوجبة الواحدة نحو 20 دقيقة.

رابعاً: لا تشاهدي التليفزيون خلال الأكل

عندما نشاهد التليفزيون نركز بشكل كبير على ما نشاهده دون أن ندرك ما نضعه داخل أفواهنا، ما يتسبب في تناول كميات كبيرة من الطعام، لذا عليكِ ترك هذه العادة فوراً.

خامساً: لا تستخدمي أداة طعام كبيرة

حاولي استخدام ملعقة أو شوكة صغيرة لتساعدك على أخذ كميات أقل من الطعام، ما يتيح لكِ مضغ الطعام بشكل أفضل والشبع بعد كمية أقل من الطعام، وهذا ما أكدته مجلة أمريكية متخصصة في التغذية، حيث قالت إن الذين يتناولون الطعام باستخدام أداة صغيرة في الأكل يتناولون 52% أقل في السعرات الحرارية عن هؤلاء الذين يتناولون الطعام بأداة كبيرة.

سادساً: ابتعدي عن الأصدقاء مدمني الطعام

غالباً ما تنحصر خروجاتهم في الذهاب لمطاعم مختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة وزنك، لذا تجنبي الخروج مع أصدقائك من محبي الأكل أو اقترحي عليهم أماكن للخروج بعيدة عن المطاعم.

سابعاً: اهتمي بحساب السعرات الحرارية

الهواتف الذكية توفر العديد من التطبيقات لحساب السعرات الحرارية، لتتمكني من معرفة السعرات الحرارية التي تتناوليها يومياً.