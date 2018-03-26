امنحي بشرتك السمراء الجاذبية بزيت جوز الهند وماء الأرز

تتميز المرأة ذات البشرة السمراء بجاذبية خاصة لا يمكن تجاهلها، بل إن جمال السمراء بات يضاهي نظيرتها الشقراء، وحتى تتفوقي بإطلالة ذات سحر وجاذبية ببشرتك السمراء، يمكن استعمال بعض المواد الطبيعية، مثل ماء الأرز وزيت جوز الهند للتمتع بالجاذبية والنضارة.

كانت المرأة اليابانية السباقة إلى استعمال ماء الأرز للعناية بصحة وجمال بشرتها، ومع الوقت صار من أهم العناصر التي يعتمد عليها في مجال العناية بالبشرة، وطريقة تحضيره تتمثل في الاحتفاظ به بارداً بعد عملية غليه، وبإمكان المرأة خاصة صاحبة البشرة السمراء أن تستعمل منه يومياً كمية قليلة كرذاذ لتغذية البشرة، لأنه لديه القدرة في منع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ، وكثيراً ما يمزج مع العديد من الخلطات الطبيعية لشد البشرة، ومن الحلول التي يوفرها ماء الأرز نذكر قدرته على تطويل الشعر وتكثيفه.

تواظب المرأة الهندية صاحبة البشرة السمراء على استعمال زيت جوز الهند للعناية بجمال بشرتها وشعرها، وبعد التأكد من فوائده صار يضاف إلى العديد من الخلطات الطبيعية، ويساهم هذا الزيت كثيراً في منح البشرة الكثير من النضارة والحيوية بل ويجعلها دائماً مشعة، وبالموازاة مع ذلك يستعمل زيت جوز الهند من أجل تطويل الرموش شرط المداومة على تثبيته بانتظام.

يشتهر ماء الورد أنه من بين المواد الطبيعية الضرورية والحاضرة في العديد من الخلطات الطبيعية لتجميل وتنظيف البشرة، وفوق ذلك يكاد لدى العديد من النساء أن يكون المزيل الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إزالة الماكياج وتنظيف مسام البشرة، لذا لا تترددي في استعماله لأنه يعد من أحسن المواد التي يمكن الاستعانة بها في تنظيف وتجميل البشرة على الإطلاق.