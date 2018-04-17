انتبهي إلى أعراض حساسية طفلك من الطعام

قد يصاب طفلك بحساسية من بعض أنواع الطعام نتيجة عوامل عدة، مثل عدم تقبله لمأكولات معينة أو لقلة مناعته، وبما أن تغذية الطفل تعد أهم عنصر في هذه المرحلة الحساسة من حياته، فلابد أن تنتبهي من بعض الأعراض التي تلمّح إلى إصابة طفلك بالحساسية.

ما هي أعراض حساسية الطفل من الطعام؟



هناك أعراضٌ عدة تظهر على طفلك تشير إلى إصابته بالحساسية، إليك أبرزها:

– التقيؤ والإسهال وشحوب البشرة واصفرارها

– ستلاحظين أحياناً أن طفلك يعطس بشكل متكرر وأن أنفه يسيل

– إن كان نفسه ينقطع أو تسمعين صفيرٍ عند التنفس فهذه دلالة على الحساسية

– من أعراض الحساسية البارزة الطفح الجلدي وتورم اللسان

ما هي الأطعمة التي قد تسبب الحساسية؟

– منتجات الألبان والأجبان

– الأسماك

– بعض الفواكه كالموز والفراولة والعصائر المحفوظة أيضاً

– بعض الخضراوات كالطماطم

توصيات للأمهات

– إذا لاحظت أعراض الحساسية عند طفلك، استشيري طبيب بسرعة لكي يعطيك العلاج المناسب.

– احرصي جيداً على تقديم الطعام الأفضل خاصة للرضيع، وواظبي على قراءة محتويات الأطعمة التي تقومين بشرائها من الخارج.

– تجنبي إعطاء حليب البقر لطفلك الذي لم يتجاوز عمر السنة، فالحليب كامل الدسم يحتوي على نسبة عالية من الدهون قد تتسبب في حساسية طفلك.

– استبدلي دقيق القمح بدقيق الأرز أو الذرة، وزودي طفلك بالنشويات الموجودة في الأرز والبطاطا.