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حفل انتخاب ملك وملكة جمال الأطفال في لبنان

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢ ,٢٠١٧

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شاركت النجمة اللبنانية مايا نعمة والنجم الشاب إياد في لجنة تحكيم مسابقة MISS & MR KIDS، التي أقيمت في مدرسة الأنطونية في منطقة “رومية”، لبنان.

فازت الطفلة جويل زرزور بلقب MISS KIDS لعام 2017، كما فاز بلقب MR KIDS الطفل إيليو مخول.

وبحضور المشتركين وأهاليهم، قدمت النجمة مايا نعمة وصلة فنية مميزة إضافة إلى لوحة راقصة مع تلاميذ مدرسة ” مايا سكوول أوف آرت “، وقدمت الرقصة دعماً لجمعية “تمنى”، كما قدّم نجم الشباب الفنان إياد وصلة غنائية حيث تفاعل معه الحضور الذي حفظ أغنيته ” البنت العربية ” التي حصدت نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي.

يُذكر أنَّ الحفل المميز كان من تنظيم شركة ” هنود برودكشن ” لصاحبها جو هنود.

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