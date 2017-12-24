انتخاب ملك وملكة جمال البلديات 2017 بحضور فنانين لبنانيين وسوريين

أقيم للعام الخامس عشر على التوالي حفل انتخاب ملك وملكة جمال بلديات لبنان 2017، في الأطلال بلازا. والحفل من تنظيم شركة كارلا سعد للحفلات والأحداث، وبالتعاون مع شركة ” تريكونيا ” لصاحبها السيد وسيم الحلبي.

بحضور شخصيات فنيّة واجتماعية وممثلين عن وسائل الاعلام، جرى حفل انتخاب ملك وملكة جمال بلديات لبنان 2017. ونال قيصر لحود (من بلدية عمشيت) لقب ملك جمال البلديات، فيما توّجت بشرى جرجس (من بلدية عدبل عكار) ملكة على عرش البلديات لعام 2017.

تألفت لجنة الحكم في المسابقة من: النجمة السورية جيني أسبر، الليدي مادونا، النجم السوري محمد خير الجراح، الإعلامي زكريا فحام، طبيب تجميل الأسنان راني موسى، طبيب التجميل هراتش ساغبازاريان، صاحب صالون كمال ريشا وشركة Enzo، الدكتورة ماغي نصور سعد، صاحب الالقاب الجمالية كريم الشاعر، مدرب الرقص إيلي فليحان، مصور المشاهير مروان قنبر وخبيرة التجميل كارين سابا.

أحيا الحفل، الذي قدمته الإعلامية ميرا كسّاب، الفنانة السورية ميريام عطا الله التي قدمت وصلتين غنائيتين، حيث أدّت في الأولى أغنية ” الشب الشببكلي ” وفي الثانية أغنية “تسترجي”، وسط تصفيق حار وحماس من الحضور. كما أطلّ نجم الشباب إياد، فغنّى أغنية “البنت العربية”، وأغنية “ريتو ما يبلى”، في وصلتين. وقد تلقى تشجيعاً كبيراً من الليدي مادونا التي أثنت على حضوره، وتمنّت له مستقبلاً مزدهراً.