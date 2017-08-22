انتقادات لاذعة وجهت لشذى حسون على حادث سرقتها!!

وجهت انتقادات لاذعة للفنانة العراقية / المغربية “شذى حسون” عقب كشفها عن المبلغ الذي سرق منها بجزيرة ميكونوس اليونانية، والتي اختارتها لقضاء عطلتها مع صديقاتها، فقد صبت معظم التعليقات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على انتقاد المبلغ الكبير الذي أعلنت عن سرقته وهو مليون دولار، حيث بلغت الانتقادات حد السخرية، فقال أحدهم على صفحتها “شو راح تشتري بهم جزيرة باليونان؟.”

“حسون” وفي تصريح لها على إحدى الصحف، كشفت أنها فوجئت بواقعة السرقة مباشرة بعد عودتها إلى الفيلا حيث تقيم مع صديقاتها، حيث استغل 3 لصوص غيابهن وسرقوا كل ما وجدوه بالمكان، من أموال ومجوهرات ومقتنيات غالية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي مليون دولار، إلى جانب جوازات سفرهن، مما يعني أن المبلغ عبارة عن مجوهرات وأموال وأيضا مقتنيات وقد تكون أجهزة إلكترونية وغيرها، وليست أموالاً خالصة كما روج لها البعض.

من جانب آخر، عبرت “شذى حسون” عن حزنها الشديد وتحول رحلتها إلى كابوس، بعد أن صدمت بعملية السرقة التي لم تفقد من خلالها أموالها ومجوهراتها فقط، بل أيضاً تأثرت نفسيتها وضاع حلم خططت له رفقة صديقاتها في قضاء عطلة مميزة بجزيرة ميكونوس وهي من أكثر المواقع السياحية الشهيرة بأوروبا.

يذكر أن السلطات اليونانية تولت التحقيق في الجريمة، كما عممت أوصاف اللصوص على نقاط التفتيش، وهي الأوصاف التي وثقتها كاميرا المراقبة المثبتة بمقر إقامة “شذى حسون” وصديقاتها.