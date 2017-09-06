بعد نجاحه الكبير… انتهاء تصوير الجزء الثاني “بلحظة”

أظهرت ارقام نسب مشاهدة الأعمال التلفزيونية في لبنان خلال شهر رمضان الماضي، نجاح الجزء الأول من العمل الدرامي “بلحظة”، وحصده متابعة جماهيرية كبيرة، ما دفع الشركة المنتجة إلى الإسراع في تنفيذ الجزء الثاني منه.

انتهت شركة “الصدى” من تصوير الجزء الثاني من مسلسل “بلحظة”، من كتابة ندين جابر وإخراج أسامة الحمد، وبطولة الممثلين كارمن لبّس وزياد برجي ويوسف حدّاد وسينتيا خليفة وروان طحطوح ومجدي مشموشي وإلسا زغيب ونيكولا مزهر ونتاشا شوفاني وهيام أبو شديد وفيفيان أنطونيوس وفيصل اسطواني وميّ سحاب ووسام سعد ونبيل عسّاف وعماد فغالي ورندة حشمي وسواهم.

وشارك الفنان زياد برجي جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي، من كواليس اليوم الأخير في التصوير مع أسرة العمل، حيث أكدت سينتيا خليفة أنها ستشتاق له، فيما اختصر يوسف حدّاد وصف “بلحظة” بكلمة “ممتع”.

ويشهد الجزء الثاني استكمالاً لأحداث الجزء الأول، إلى جانب تصاعد درامي في حبكات جديدة ومختلفة وصراعات حادّة بين شخصيات العمل، والتي تشهد أيضاً تطورات في تركيبتها وفق المجريات الشيّقة.

رابط الفيديو عن حساب زياد برجي على “إنستغرام”: