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سفيرة اليونيسف ومغنية الجاز انجليك كيدجو تغني لفيروز على مسرح بعلبك

بقلم ريما لمع

يوليو ١٨ ,٢٠١٧

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أحيت المغنية “انجليك كيدجو” أمسية جاز ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية، تميزت بحضور آسر تفاعل معها جمهورها ومحبيها الذين أتوا من كل أنحاء لبنان إلى بعلبك للقائها.

وكان هذا الحفل تحيّة إلى النجمات الراحلات سيليا كروز ونينا سيمون وميريام ماكيبا، ولكن “كيدجو” أصرّت على تأدية تحية لنجمة لبنانية لها علاقة مختلفة مع بعلبك وهي السيدة فيروز، حيث أدت لها أغنية “كانوا يا حبيبي” التي غنتها السيدة فيروز بمسرحية لولو، واعتذرت كيدجو عن أدائها باللغة العربية .

وكونها فنانة ملتزمة آتية من القارة الإفريقية، تحدثت كيدجو عن نضال والدتها، كما وأبدت تعاطفها مع لبنان واللبنانيين وتحدثت عن اللاجئين السوريين في لبنان بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف.

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