أعلنت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الكويتي “فاطمة حيات” انطلاق بطولة دوري كرة القدم النسائية

حيث ستدشن منافساتها على ملاعب استاد جابر الدولي، وذلك تحت إشراف وبدعم الاتحاد الكويتي لكرة القدم للمرة الأولى منذ انطلاقتها في عام 2010.

بعد الموافقة على التوصية التي رفعتها لجنة كرة القدم النسائية،كخطوة أولى لإقامة الدوري بمشاركة 11 لاعبة مع كل فريق.

ويشارك في البطولة أندية الفتاة «بطل الموسم الماضي»، والعيون، وأكاديمية يوفنتوس، والجامعة الأميركية، وفاموس، ويست وينغ، جاكورز «بطل البطولة الرمضانية»، وويفز، سفن، نيفي، حولي.

هذا وقد بينت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية أن الدوري سيقام بنظام الدورين ذهاباً وإياباً بمشاركة 12 فريقاً على أن يتشكل الفريق من 7 لاعبات فقط، بحيث يضم كل فريق في قائمته 12 لاعبة، وسوف تختتم البطولة منافساتها في منتصف شهر مارس 2018، وأوضحت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية أن هناك تخطيطاً لإقامة البطولة بشكل رسمي بعد عامين، حيث سيضم كل فريق في تشكيله الأساسي 11 لاعبة.

كما أكدت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات أن اللجنة تشهد نشاطاً ملحوظاً سواء في عهد اللجنة الانتقالية السابقة التي ترأسها فواز الحساوي، أو اللجنة الانتقالية الحالية التي يترأسها إبراهيم الشهاب.

وقالت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية أنه خلال عام 2010 قامت اللاعبة السابقة وإحدى المهتمات بهذا النشاط فرح بودي بتنظيم بطولة دوري لكرة القدم النسائية، ورأت فكرتها النور في العام ذاته، وقد استمرت البطولة منذ ذلك الوقت بنجاح.

وأشارت إلى أن لجنة كرة القدم النسائية قد تبنت مباشرة هذه الفكرة وطرحتها في أولويات مهامها وضمنتها في خطة وبرنامج عمل اللجنة، حيث عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات، وقامت بتحديد المتطلبات وكافة الأمور ذات الصلة ورفعتها كتوصية لمجلس إدارة الاتحاد الذي لم يدخر وسعاً في تقديم الدعم المطلوب.

واختتمت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية حديثها مبينة أن البطولة الأولى التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الكويتي لكرة القدم كانت خلال شهر رمضان الماضي وبدعم كبير من الاتحاد والهيئة العامة ووزارة الشباب، وكان لحضور وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. حمود فليطح ومسؤولي الاتحاد نهائي البطولة، أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبات وكذلك للجنة كرة القدم النسائية، موجهة الشكر إلى كل من يدعم كرة القدم النسائية.