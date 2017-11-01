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انفصال سيلينا غوميز عن المغني “ذا ويكند” لمشاغلهما الفنية

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نوفمبر ١ ,٢٠١٧

لم تدم علاقتهما أكثر من 10أشهر، حيث انتشر في الوسط الفني في هوليوود خبر انفصال النجمة العالمية سيلينا غوميز عن المغني العالمي “ذا ويكند”، حيث كان يُنتظر أن تدوم العلاقة وتتوج بارتباط رسمي بين النجمين، على خلفية أن المطربة كانت تحرص على حضور ودعم صديقها في العديد من حفلاته الفنية، وأُرجع سبب الإنفصال إلى الارتباطات الفنية المكثفة لكل طرف، ما جعل الاستمرار إلى جانب بعضهما مستحيلاً..

يمكن القول أن الوسط الفني في هوليوود استاء لقرار انفصال االنجمة العالمية سيلينا غوميز عن المغني العالمي “ذا ويكند”، على اعتبار أنه جمعتهما علاقة حب قوية منذ شهر يناير الماضي، وتوقع لهذه العلاقة أن تكون مثالية في الوسط الفني، وحسب ما كشفت عنه مجلة “بيبول الأمريكية” أن كل طرف ذهب في طريقه بفعل كثافة برنامجهما الفني، ما جعل استمرارهما معا مستحيلاً، لأنهما كانا قد انتقلا للعيش مع بعضهم لفترة زمنية مؤقتة في نيويورك.

يذكر أن علاقة هذا الثنائي وصفت بالمثالية بفعل الانسجام والحب الكبير الذي جمعهما، وكانا يظهران معاً في العديد من المناسبات الفنية، على غرار احتفال “ميت غالا” خلال شهر مايو الماضي.

وقبل هذا الانفصال كانت النجمة سيلينا غوميز عاشت أصعب فترة في حياتها، عقب معاناتها مع داء الذئبة وعملية زرع الكلية التي أنقذت حياتها، لكنها شوهدت مؤخراً برفقة صديقها السابق النجم العالمي “جاستن بيبر” للمرة الثالثة، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات، ولم تدم الاستفهامات طويلاً حتى كشف عن انفصالها عن ذا ويك اند.

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