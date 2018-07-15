بعد ثلاثة أسابيع فقط من الزواج ……. انفصال وليد فواز ومي سليم

منذ ثلاثة أسابيع فقط احتفل الثنائي الفني وليد فواز ومي سليم بزفافهما وسط حفاوة شديدة من الأهل والأصدقاء.

وفي الوقت الذي يتبادل فيه رواد التواصل الاجتماعي لصور حفل الزفاف، خرج علينا الزوجين بخبر انفصالهما ليعلنا نهاية حياة زوجية عمرها قصير جدا. الواقعة أثارت حالة كبيرة من الجدل، وبعيدا عن الأسباب التي لا نعلمها، فقد ذكرتنا هذه الحالة بالعديد من الحالات المماثلة، ولعلنا نتذكر مثلا انفصال الفنان رشدي أباظة عن زوجته صباح بعد 15 يوما فقط من الزواج.

حالة أخرى يتذكرها المهتمون بأخبار الفنانين، حيث عاش المطرب محمد منير 50 يوما فقط مع زوجته النوبية داليا، ليعلن خبر انفصاله بعد هذه الفترة القصيرة.

17 يوما كانوا عمر الحياة الزوجية بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد، في واقعة كانت من أغرب الوقائع التي شهدها الوسط الفني، وما زلنا نعيش حالة الدهشة من انفصال الداعية المصري معز مسعود عن زوجته المرشدة السياحية بسنت نور الدين بعد زواج استمر لستة أشهر فقط، معلنا زواجه من الفنانة شيري عادل.