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بأنامل جورج حبيقة…..ريم السعيدي تتألق بفستان زفاف ساحر مع لمسة من المغرب العربي

بقلم ريما لمع

سبتمبر ٤ ,٢٠١٧

احتفلت عارضة الأزياء السمراء الناعمة التونسية ريم السعيدي بزفافها إلى الإعلامي اللبناني المتألق وسام بريدي بحضور الأهل والأصدقاء يوم الجمعة الماضي في “شاتو رويس” في لبنان، بعد أن كانا قد تزوجا في في شهر تموز/يوليو الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً أنستغرام، بصور العروسين الشابين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث تألقت العروس ريم بفستان رائع من تصميم اللبناني العالمي جورج حبيقة، علماً أنه سبق لها وعلّقت على مجموعته لخريف 2017 بعبارة “ما أجمل وأرقى هذه المجموعة!”.

فستان الزفاف رائع بالفعل من حيث القماش والتطريز، وجاء لائقاً لجسم ريم. وقد أضاف الوشاح، المستوحى من الأزياء التقليدية في المغرب العربي، لمسة خاصة على إطلالتها.

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