هدى شعراوي تكشف ل”اليقظة” موعد تصوير “باب الحارة 2018 “

من لا يعرف شخصية الداية “أم زكي” في المسلسل السوري باب الحارة، والتي تقمصت دورها الممثلة “هدى شعراوي، لقد التقتها “اليقظة” فكشفت عن موعد الشروع في تصوير مسلسل “باب الحارة” المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2018، وتحدثت بالموازاة مع ذلك عن تأهبها قبل نهاية الشهر الجاري لتصوير مسلسل جديد ذا بعد إجتماعي يحمل عنوان “حريم الشويش”.

ذكرت الفنانة هدى شعراوي في تصريح خصت به “اليقظة”، أنه من المقرر الشروع في تصوير جزء جديد من مسلسل باب الحارة خلال شهر أكتوبر القادم أو نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، ولم تخف أن الجزء الجديد سيحمل دون شك العديد من المفاجآت للمشاهد العربي، وفوق ذلك أشارت بأنه سيحافظ على نفس الفنانين من دون تسجيل أي تغيير، وأوضحت أن كتابة السيناريو أسندت إلى ثلاثة مؤلفين يعكفون في الوقت الحالي على كتابته، رافضة في نفس السياق الكشف عن أسمائهم، في حين أكدت أن المخرج الذي سيتولى العمل لا يزال مجهولاً.

وترى هدى شعراوي أن المشاهد العربي قد تعود على هذا المسلسل ولا يمكن تصور حلول شهر رمضان دون باب الحارة، وعلى اعتبار أن العديد من الناس عندما تلتقيهم يعبرون لها عن تشوقهم لمشاهدة أجزاء جديدة من هذا المسلسل، الذي تدور أحداثه في بيئة شامية محافظة.

وفيما يتعلق بالأعمال والعروض الفنية التي تلقتها هذه الممثلة الشهيرة بدور “أم زكي”، ذكرت بأنها تستعد خلال أيام قليلة وقبل نهاية الشهر الجاري من أجل الشروع في تصوير مشاهد مسلسل يحمل عنوان “حريم الشويش” حيث يضم كوكبة من النجوم في سوريا، وتتقمص فيه هدى شعراوي دور أرملة لديها 5 أولاد من بينهم 2 ذكور وثلاث بنات، ولديها الابن الأكبر شقي ويتردد على السجون، وابن لا يتعدى عمره 13عاماً يعمل ليساعدها في إيجار المنزل، بينما بخصوص البنتين أرسلت الأولى لتعلم الخياطة والثانية التزيين، إلى جانب بنت لا تزال صغيرة، ويقوم بإخراج هذا المسلسل أسعد عيد، ومن المرتقب أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وحول رأيها بالأعمال الفنية العديدة التي صارت تعرض في شهر رمضان على غرار المسلسلات السورية، لم تخف بأنها لا تتابع أي عمل فني كونها تتفرغ للعبادة وقراءة القرآن بل وتخصص كل وقتها لذلك، وكونها تحرص على ختم قراءة القرآن خلال الشهر الفضيل ثلاث مرات.