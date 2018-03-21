باريس جاكسون تهجر هوليوود وتعيش منعزلة

قررت النجمة العالمية باريس جاكسون ابنة النجم الأسطورة الراحل مايكل جاكسون ترك هوليوود والانتقال إلى تلال كاليفورنيا، حيث نزل هذا الخبر كالمفاجأة غير سارة بالنسبة إلى جمهورها ومحبيها، والذين أصيبوا بالاستياء والحزن، خوفاً على نجمتهم من العزلة والابتعاد عن حياتها العادية في معزل عن محبيها وأصدقائها تاركة وراءها والدتها التي تعاني من سرطان الثدي.

أثارت العديد من المواقع الفنية من بينهم موقع “جوسيب كوب” خبر اتخاذ النجمة العالمية باريس جاكسون لخيار الابتعاد عن هوليوود متجهة إلى تلال كاليفورنيا، وإن كان عدد كبير من معجبيها لم يصدقوا هذه المعلومة المسربة ومازال لديهم أمل كي تتراجع عن الرحيل

بدأ هذا الخبر في الانتشار والتداول عقب قيام موقع “star” بالتطرق إلى الموضوع حيث كتب أن باريس انتقلت للعيش حالياً في منزل يتواجد في منطقة منعزلة ونائية وكائنة في جانب من تلال كاليفورنيا، في حين هناك بعض المقربين من النجمة كشفوا لنفس الموقع أنه يوجد قلق شديد بخصوص نمط الحياة الجديد المنعزل الذي اختارته النجمة باريس لتعيش به حياتها.

ولم يخف هذا الموقع أن باريس جاكسون تخلت بهذا القرار عن والدتها “ديبي رو” التي صارت تعيش بمفردها، علما أن أم النجمة تعاني من داء سرطان الثدي منذ نحو 3 سنوات.