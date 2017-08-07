بعد نجاحها ب”حبي مش حكي” …..باسكال مشعلاني تفاجئ الجمهور ب “ما أنت معي “

لا تزال الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني تحصد النجاح من خلال كليبها الأخير، الذي يحمل عنوان”حبي مش حكي”، وهو ما دفعها إلى التفكير في تسجيل إحدى أغاني ألبومها الأخير “حبي مش حكي”، ووقع اختيارها على أغنية “ما أنت معي”، وقررت تصويرها في تركيا على طريقة “الفيديو كليب”، وتحضر فيها لمفاجأة مثيرة لجمهورها العربي.

فتجربة الكليب الجديد الذي اتفقت على تفاصيله المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، سيصور في تركيا، وتتعاون فيه مع المخرج التركي “نيهان أودباتشي”، الذي سبق لها التعاون معه في كليبها الأخير، واكتفت الفنانة باسكال بالكشف أن فكرة الكليب جديدة ومثيرة، واعتبرتها بمثابة المفاجأة الحقيقية للجمهور.

وبالمقابل تستعد باسكال لخوض جولة فنية بعد العودة من عطلتها الصيفية التي تقضيها في الوقت الحالي برفقة أسرتها ووالدتها على شواطئ لبنان، حيث ستسافر بعد ذلك إلى المغرب لتحيي حفلات فنية في إطار الاحتفال بعيد العرش المغربي.

يذكر أن المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني تلقب بملكة جمال الطرب، حققت العديد من أغانيها على أعلى المبيعات في الوطن العربي وتألقت كثيراً بماليزيا، في رصيدها العديد من الجوائز اللبنانية والعربية ومنها ما انتزعته خارج الوطن العربي.