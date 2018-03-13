باسل الزارو يقع في حب هيفاء وهبي

وقع الاختيار على الفنان والإعلامي المصري باسل الزارو لمقاسمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بطولة مسلسل “لعنة كارما”، فسوف يتقمص دور الشاب العاشق الذي يقع فى حبها، لكنها تقابله بالجحود والمكر لانها تنصب عليه في أحداث المسلسل الدرامي الرمضاني المقبل.

وأخيراً تم وضع النقاط على الحروف بخصوص المسلسل الرمضاني المقبل “لعنة كارما”، بعد العديد من الاعتذارات والتأجيلات حيث تم التعاقد مع بطل المسلسل باسل الزارو، ليقف إلى جانب النجمة هيفاء وهبي، وينطلق التصوير يوم 17مارس الجاري، وبالتحديد على الطريق الصحراوى في أحد الفيلات المتضمنة للديكور الرئيسى للعمل الفني الدرامي.

ومن بين الفنانيين الذين تم التعاقد معهم نذكر الفنان سامح الصريطى وأحمد صيام، ويواصل المخرج معاينة أماكن التصوير ويفكر في إقامة وحدتين إخراج للحاق بموسم دراما رمضان 2018.

وتتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبى للمرة الثانية مع المنتج ممدوح شاهين، بعدما قدما مسلسل”الحرباية” العام الماضي وحققا به نجاحاً كبيراً، حيث شارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى ومنذر رياحنة.

وإلى جانب ذلك يشارك باسل أزارو فى مسلسل “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان، ويتقمص دور شقيق الممثلة درة زوجة الضابط زين الذي يؤديه محمد رمضان. وكان باسل قد شارك في دراما رمضان الماضي في مسلسل “هذا المساء” مع إياد نصار وأروى جودة وحنان مطاوع.