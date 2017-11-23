بالصور: أجمل 9 نساء بالشرق الأوسط

يعتمد موقع التصنيفات الشهير “رانكر” على أصوات الجمهور فيما يطرحه من استفتاءات، وقد طرح الموقع مسابقة حول النساء الأكثر جمالاً في الشرق الأوسط. شارك في هذا السباق حوالي 16 دولة شرق أوسطية. وقام حوالي 7700 شخص بالادلاء بأصواتهم في هذه المسابقة. وقد جاءت نتائج الاستفتاء لتكشف أن أجمل نساء الشرق الأوسط جاءوا كالتالي:

1- إيران: احتلت دولة إيران المرتبة الأولى في هذا السباق. فقد جاءت نسيم بدراد على رأس القائمة بملامحها الجذابة ووجهها الهادئ.

2- لبنان: حصلت الفنانة نوال الزغبي على المركز الثاني، وقد حصلت على 59% من إجمالي الأصوات.

3- سوريا: أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الفنانة السورية سولاف فواخرجي والتي حازت على 51% من الأصوات.

4- العراق: جاءت العراقية دينا شاكر رابع أجمل امرأة في الشرق الأوسط. وتعمل شاكر في شركة جوجل العالمية.

5- تركيا: حلت عارضة الأزياء التركية “هاديس” في المركز الخامس في قائمة النساء الأكثر جمالاً في الشرق الأوسط.

6- الأردن: أما المركز السادس فقد جاء من نصيب الممثلة الأردنية صبا مبارك.

7- الكويت: دنا الحلبي ممثلة ومغنية كويتية حصدت المركز السابع وسط قائمة الجميلات في الشرق الأوسط.

8- مصر: وحصلت المغنية والممثلة المصرية “روبي” على المركز الثامن ضمن النساء الأكثر جمالاً في منطقة الشرق الأوسط.

9- أفغانستان: وتذيلت عارضة الأزياء الأفغانية ميزغان حسين للقائمة. وبذلك تكتمل قائمة النساء الأكثر جمالاً في الشرق الأوسط.