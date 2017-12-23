بالصور: الفائزون بجوائز “دير جست” لعام 2017

تألق عدد هائل من النجوم في الحفل الختامي لجوائز دير جست بالأمس، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

بدأ الحفل بتوزيع جوائز الابداع والتي جاءت من نصيب خالد النبوي وعبير صبري وطارق لطفي وياسر جلال وريهام عبد الغفور إضافة إلى وفاء عامر وليلى علوي ويوسف الشريف وحنان مطاوع ولقاء الخميسي وأحمد فلوكس وشريف منير ومحمد دياب وادوارد.

أما جوائز الجمهور فقد حصلت الفنانة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية وحصد الفنان أمير كرارة جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثل شاب كانت من نصيب النجم الصاعد أحمد مجدي أما أمينة خليل ففازت بجائزة أفضل ممثلة شابة.

الفنان القدير سمير غانم حصل هو الآخر على جائزة أفضل ممثل كوميدي تلفزيوني وحصلت ياسمين عبد العزيز على جائزة أفضل ممثلة كوميدية تلفزيونية، في حين فاز محمد هنيدي على جائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي.

حصد محمد العدل جائزة أفضل مخرج وتامر حبيب جائزة أفضل سيناريست، أما جائزة أفضل منتج فقد جاءت من نصيب جمال العدل.

حصلت الاعلامية منى الشاذلي هي الأخرى على جائزة أفضل برنامج عن برنامجها “معكم منى الشاذلي”.

أما أفضل إعلامي رياضي فقد حصد الجائزة سيف زاهر وأفضل مذيع راديو كان أسامة منير.

فاز الفنان مينا عطا بجائزة أفضل مطرب شاب، كما فازت ابتسام تسكت بجائزة أفضل مطربة شابة، كما حصد محمود الليثي جائزة أفضل مطرب شعبي.

جائزة أفضل قناة اخبارية حصدتها أون لايف، في حين حصدت dmc جائزة أفضل قناة عامة.