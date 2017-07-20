بالصور: سلمان خان بالمغرب لتصوير فيلمه الجديد

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حل الفنان الهندي “سلمان خان” بالمغرب بداية هذا الأسبوع بغرض تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلمه “تيغر زيندا هاي Tiger Zinda Hai حيث وقع الاختيار على مدينة الصويرة التي انطلقت بها عملية التصوير منذ الثلاثاء (١٨ يوليو)، وذكرت مصادر خاصة “لليقظة” أن طاقم الفيلم اختار الصويرة نظراً لطبيعتها ولمناظرها التي تتماشى وأحداث الفيلم.

في نفس السياق، حلت الممثلة البريطانية / الهندية “كترينا كيف” بدورها بالمغرب لتصوير مشاهدها من ذات الفيلم، الذي يقوم بإخراجه “علي عباس ظفر” وينتظر عرضه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.