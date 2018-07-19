بالفيديو: إدوارد موبخا وليد فواز… كيف تتحدث عن امرأة كانت زوجتك بهذه الطريقة؟!

أثار خبر انفصال وليد فواز عن الفنانة مي سليم ردود أفعال متباينة في الوسط الفني، ومؤخرا قام كلا من فواز ومي سليم بحذف جميع الصور التي جمعتهما معا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قام وليد فواز بإصدار بيان يحمد الله أن هذه الزيجة لم يكتب لها الدوام أكثر من ذلك ولم ينجم عنها أبناء، وبين فواز ندمه على الزواج بهذه الطريقة، مؤكد أن الحب وحده لا يكفي، كما وعد جمهوره بأنه عندما ينوي الزواج في المرة القادمة سوف يحرص على تحكيم العقل.

بدورها غردت مي سليم على تويتر بالقول”أحسنوا الاختيار في حياتكم، الحمد لله على كل شئ”.

وفي ظهوره الأخير ببرنامج “القاهرة اليوم” علق الفنان إدوارد على بيان وليد فواز بعصبية شديدة.

وتحدث متوجها الى وليد فواز بالقول “هذه كانت زوجتك حتى لو لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، فلا يجوز أن تتحدث عنها بهذه الطريقة، عيب كده”.

واستكمل معقبا ما الذي تهدف اليه ؟ كل الناس مستاءة من كلامك” ثم” توجه بالسؤال الى فواز قائلا: “هل تعتقد أنك ستجد واحدة ممكن تأمن لك بعد ذلك، وتثق وترتبط بك؟ كيف تتحدث على امرأة كانت زوجتك بهذه الطريقة؟! الصمت أفضل لك بكثير.