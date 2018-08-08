بالفيديو: اليسا تحكي قصتها مع السرطان في أحدث فيديو كليب لها

في أحدث كليبات الفنانة المحبوبة اليسا كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل والتي أعلنت عنها بنفسها.

ففي بداية الكليب صرحت إليسا بأنها أصيبت بمرض السرطان اللعين خلال الفترة الماضية، الجميل في الخبر أنها أعلنت بأنها شفيت من هذا الداء الخطير تماما.

وذكرت اليسا أنها على الرغم من اصابتها إلا أنها كانت تمارس حياتها بطريقة طبيعية، ففي الوقت الذي كانت تتلقى فيه العلاج، كانت تحرص على ممارسة عملها والتنقل بين الاستديوهات للتسجيل وكأن شيئا لم يكن.

وصرحت أيضا بأن طبيبها أبلغها بأنها شخصية مجنونة تتعامل مع المرض على أنه نزلة برد أو حالة صداع عادية.

ووجهت اليسا رسالة لمتابعيها في نهاية الكليب بضرورة الكشف المبكر عن مرض السرطان والتوجه لتلقي العلاج على الفور.

لم يسبق للفنانة إليسا أن نوهت أو تحدثت عن خبر اصابتها بالسرطان من قبل، ولذلك أثار الكليب حالة من الجدل والانتشار خلال الساعات الأولى من بثه واذاعته.