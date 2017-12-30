بالفيديو: سميرة سعيد تحلم ببحر المغرب بعد الاعتزال

عادت الفنانة “سميرة سعيد” للتأكيد مرة أخرى على رغبتها في العودة إلى بلدها الأصلي المغرب، بعد توقفها التام عن الغناء واعتزالها الفن، مبدية اعتزازها ببلدها الثاني مصر الذي عاشت فيه أكثر من نصف عمرها، بما فيها من حياة وأصدقاء ونجاحات.

وقالت الفنانة المغربية خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: “لدي أصدقاء وحياة في مصر، لكن الإنسان عندما يكبر غالبا ما يريد العودة إلى جذوره ليعيش وسط أسرته، خاصة وأن أسرتي لا أراها إلا نادراً بالرغم من الزيارات المتبادلة، لكن تبقى بمعدل مرتين إلى 3 في السنة، لذلك أفكر في أن مرحلة ما بعد الاعتزال تعرف استقراري في المغرب بين أسرتي الصغير.”

وأضافت الديفا التي انطلقت مسيرتها الفنية من العاصمة الرباط، مسقط رأسها ومدينة المنشأ والدراسة، أنها تحلم بأن يكون لديها بيت على البحر، للاستمتاع بمنظره كل صباح.

وعن شكلها وإطلالتها المتجددة أكدت “سميرة” أن الفن ضد الملل والرتابة، وأردفت: “أرفض أن يكون شغلي يشبه بعضه، ولو ظل شكلي على نفسه أنا كسميرة سأشعر بالملل”، مشيرة إلى أن الرياضة بالنسبة لها هي النفس وبدونها ممكن “نكون قاعدة في البيت.”

وعن الجوائز العالمية والمحلية التي حصلت عليها طوال مشوارها الفني،الذي يفوق الــ 40 عاما، أكدت الديفا أنها سعيدة بكل الجوائز التي حصلت عليها، لكن أهم ما حققته هو حب الناس لها، وهذا شيء يشعرها بالسعادة والفخر معا.”