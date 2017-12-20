بالفيديو: مذيع يمني يعلن استشهاد شقيقه على الهواء

لم يتمالك المذيع اليمني محمدالضبياني دموعه وهو يعلن خبر استشهاد شقيقه على الهواء مباشرة. وقال مذيع شبكة سهيل اليمنية أن جثمان شقيقه شيع مع باقي جثامين الشهداء الذين لقوا حتفهم على أيدي الجماعات المسلحة.

وصرح المذيع المكلوم بأن شقيقه قد تم خطفه مع مجموعة كبيرة من الشباب اليمني لاستخدامهم كدروع بشرية، وأن استشهاد شقيقه جاء بعد تعرض الموقع المختطف به إلى غارة جوية.

وبعد النشرة مباشرة غرد المذيع محمد الضبياني على صفحته بموقع تويتر ليصرح بأنه قرأ خبر استشهاد شقيقه وقلبه يعتصر بالألم. كما أكد أيضا أنه فقد شقيقه الآخلا أحمد الضبياني بنفس الطريقة في شهر سبتمبر الماضي.