“بترقص عيوني” لنادر الأتات تحتل المرتبة الأولى في سباق الأغاني

يبدو أن كليب الفنان اللبناني نادر الأتات المقرر طرحه مع حلول العام الجديد 2018، سيحقق نجاحات مبهرة.

لم تمضِ إلاّ أيام قليلة على طرحه لأغنية “بترقص عيوني” الجديدة، حتى بدأ النجم اللبناني نادر الأتات يحصد أصداءً رائعة، حيث تصدّرت هذه الأغنية المراتب الأولى في سباقات الأغنيات العربية الأكثر استماعاً عبر “أنغامي”.

وأغنية “بترقص عيوني” هي أولى أغنيات ألبوم نادر الأتات المقرر طرحه في الأسواق العربية مع نهاية العام الجديد، وقد استطاعت من الساعات الأولى تسلُّق المرتبة الأولى وتصدُّر قائمة الأغاني الأكثر تحميلاً في مختلف الدّول العربية، مما يشي بأنّ فيديو كليب الأغنية المنتظر سيحظى بنسب مشاهدة عالية، وأنّ الألبوم سيحقق النجاح المتوقع.

يُذكر أنّ أغنية “بترقص عيوني” من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صبّاغ.