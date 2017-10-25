الصفحة الرئيسية > “بترقص عيوني” لنادر الأتات تحتل المرتبة الأولى في سباق الأغاني

“بترقص عيوني” لنادر الأتات تحتل المرتبة الأولى في سباق الأغاني

بقلم

أكتوبر ٢٥ ,٢٠١٧

يبدو أن كليب الفنان اللبناني نادر الأتات المقرر طرحه مع حلول العام الجديد 2018، سيحقق نجاحات مبهرة.

لم تمضِ إلاّ أيام قليلة على طرحه لأغنية “بترقص عيوني” الجديدة، حتى بدأ النجم اللبناني نادر الأتات يحصد أصداءً رائعة، حيث تصدّرت هذه الأغنية المراتب الأولى في سباقات الأغنيات العربية الأكثر استماعاً عبر “أنغامي”.

وأغنية “بترقص عيوني” هي أولى أغنيات ألبوم نادر الأتات المقرر طرحه في الأسواق العربية مع نهاية العام الجديد، وقد استطاعت من الساعات الأولى تسلُّق المرتبة الأولى وتصدُّر قائمة الأغاني الأكثر تحميلاً في مختلف الدّول العربية، مما يشي بأنّ فيديو كليب الأغنية المنتظر سيحظى بنسب مشاهدة عالية، وأنّ الألبوم سيحقق النجاح المتوقع.

يُذكر أنّ أغنية “بترقص عيوني” من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صبّاغ.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

صابر الرباعي جرحي ما شفي نجوم ومشاهير بعد طول انتظار... صابر الرباعي يطلق "جرحي ما شفي"

أكتوبر ٧ ,٢٠١٧

احتفل النجمان عمرو يوسف وكندة علوش بزفافهما نجوم ومشاهير بعد زفافه على كندة علوش...هجوم كاسح على عمرو يوسف من بعض معجباته!

يناير ١٨ ,٢٠١٧

فيكتوريا وديفيد بيكهام نجوم ومشاهير نجم خامس في الطريق إلى "ملعب" فيكتوريا وديفيد بيكهام!

مايو ٣١ ,٢٠١٦

شيماء سبت نجوم ومشاهير شيماء سبت: بنات سبت لسنَ للبيع

يونيو ٢١ ,٢٠١٤