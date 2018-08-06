ايهما اكثر فائدة صحيا بذور الشيا أم بذور الكتان؟

خلال السنوات الماضية اشتهرت بعض الأطعمة بدورها الفعال في الحماية من العديد من الأمراض وخاصة مرض السرطان الذي يعد مرض العصر الحالي بالإضافة الى دورها في التخفيف من خطورة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة التي تعد السبب الأول للوفيات خلال السنوات الماضية مثل أمراض القلب، الكوليستيرول والسكري. من هذه الأطعمة بذور الكتان وبذور الشيا.

فاشتهرت هذه البذور بسبب فوائدها الصحية وغناها بالعناصر الغذائية فيتساءل الأفراد أي من هذه البذور أكثر فائدة ؟ واصلوا القراءة وستتعرفوا على مقارنة مبنية على حقائق علمية ودراسات مؤكدة توضح لنا الفارق !

بذور الشيا هي بذور القصعين الأسباني أو المريمية الإسبانية تعرف بنبتة التشيا فهي بنية، رمادية، سوداء، أو بيضاء مرقطة , يعود مصدرها الى المكسيك وغواتيمالا. كلمة تشيا تعني القوة بلغة المايان، أما بذور الكتان هي بذور أكبر حجماً لونها بني مائل الى الذهبي ويعود مصدرها الى الشرق الأوسط

القيمة الغذائية : كلا النوعين من البذور غني بالمعادن والعناصر الغذائية الأساسية وهم مصدر جيد والألياف، بذور الكتان تحتوي على نسبة أعلى من الأوميغا -3 ولكن يعد محتوى بذور الكتان لدهون الأوميغا-3جيد ، بذور الكتان تحتوي على نسبة أعلى من المنجنيز, النحاس والبوتاسيوم ، بذور الشيا أغنى بالمعادن المقوية للعظام مثل الكالسيوم والفوسفور وهي أقل سعرات وأكثر ألياف من بذور الكتان.

الوقاية من أمراض القلب: كلا النوعين من البذور تحتوي على الأحماض الدهنية الألفا-لينولينيك التي لا تصنع في الجسم وأثبتت مجموعة كبيرة من الدراسات فعاليتها بالتخفيف من خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية. فمراجعة 27دراسة أظهرت أن تناول الألفا-لينولينيك بكميات عالية ممكن أن يخفف من خطورة الإصابة بأمراض القلب بمعدل 14 بالمئة. حسب استنتاجات الباحثين تناول معدل 1.8 غرام من الألفا-لينولينيك في اليوم هو الأكثر فعالية لتخفيف خطورة الإصابة بأمراض القلب.

ضبط ضغط الدم : أثبتت الدراسات أن تناول معدل 35 غرام من بذور الشيا في اليوم ممكن أن يخفض ضغط الدم بمعدل 3-6درجات عند مرضى السكري وبمعدل 11 درجة عند الأفراد الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم. وتناول معدل 30 غرام من بذور الكتان في اليوم ممكن أن يخفض ضغط الدم بمعدل 7-10 درجات عند العامة و15 درجة عند الأفراد الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم. فالعديد من الدراسات أثبتت فعالية بذور الشيا وبذور الكتان بخفض ضغط الدم

خفض الكوليستيرول: دراسات عديدة اظهرت ان الأنظمة الغذائية المدعمة ببذور الكتان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيء بمعدل 18 بالمئة والدهون الثلاثية بمعدل 11 بالمئة. ولكن القليل من الدراسات درست تأثير بذور الشيا على الكوليستيرول ولا يوجد نتائج لتأكيد فعالية بذور الشيا على خفض مستوى الكولستيرول في الدم.

السكري: بذور الكتان وبذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من الألياف لذلك ربطتها الدراسات بتأثيرها على خفض خطورة الإصابة بالسكري النوع الثاني وذلك بسبب قدرة الألياف على تعديل معدلات السكر في الدم بمنع الإمتصاص السريع للسكر . بعض الدراسات أظهرت أن تناول معدل 2 ملعقة طعام من بذور الكتان في اليوم ممكن أن يخفف من معدلات السكر ب8-20%. النتائج ظهرت بعد الإنتظام على تناول بذور الكتان لمدة شهرين. ودراسات أخرى أظهرت فعالية بذور الشيا بعد تناولها لمدة من الزمن لتعديل مستويات السكر في الدم .