رغم فارق السن الكبير….. براد بيت يرتبط عاطفياً بشبيهة أنجلينا جولي الممثلة “إيلا” ذات ال 21عاماً

خطفت حسناء شابة قلب النجم براد بيت طليق أنجلينا جولي رغم فارق السن الكبير بينهما، فصديقته الجديدة الممثلة البريطانية “إيلا بيرنل” عمرها لا يتعدى 21عاماً، وهناك من أكد وجود شبه كبير بينها وبين أنجيلينا، علماً كذلك أنها تكبر ابنهما البكر بنحو 5 سنوات.

أثارت العديد من المواقع الإعلامية الأجنبية، من خلال نشرها لتقارير سلطت الضوء على هذه العلاقة الغرامية الجديدة، التي تجمع ما بين براد بيت الممثلة البريطانية الصاعدة “إيلا بيرنل” وتأكد بأنها تصغره بحوالي 32 عاماً، وبعد أن كان هذا الخبر خلال الأيام القليلة الماضية مجرد شائعات يبدو أنه أصبح حقيقة، فقد تناولت نفس التقارير تفاصيل مفادها أن إيلا تقمصت نفس الدور الذي أدته أنجلينا جولي في فيلم يحمل عنوان ” Maleficent”، وتقمصت فيه شخصيتها في مرحلة المراهقة وأن الثنائي منسجم جداً مع بعضه البعض.

يذكر أنه تباينت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي بين متحمس لهذه العلاقة وبين متحفظ لفارق العمر الكبير الموجود بينهما، لكن سعادة إيلا بدت كبيرة بهذه العلاقة العاطفية، وقابلها غضب صادر من أنجيلينا حسب ما أوردته مواقع إعلامية، لكن العديد من المشاهير لم يقف فارق السن حاجزاً على ارتباطهما الرسمي..فهل الشبه الكبير بين صديقته الجديدة وطليقته جعل براد يقترب ويتعلق ب”إيلا” في ظل ابتعاد أنجيلينا عنه؟