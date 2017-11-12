إطلاق أول برنامج طبي عربي ضخم يسلط الضوء على الحالات الصعبة

أول برنامج طبي عربي، على غرار تلفزيون الواقع، يبصر النور في الإمارات العربية المتحدة، بحضور أهل الفن والسياحة والمجتمع.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد القطامي وبدعم من مجلس السياحة الصحية، أقيم في دبي حفل إطلاق أول برنامج طبي عربي، يحمل اسم “سمايل ماسترز”، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن والإعلام من بينهم المطربة المصرية أنغام والفنانة مي عز الدين ومحمد كريم وفيفي عبده والممثلة الكويتية هلا الشعيبي والنجم السعودي حبيب الحبيب وأسيل عمران وهدى حمدان وميساء مغربي والفنان فايز السعيد ومحمد عساف والإعلامية لجين عمران غيرهم وعدد من المتخصصين في المجالين الصحي والسياحي.

استهل الحفل سير المدعوين على السجادة الحمراء، ثم كان استعراض للحفل، قدمه الإعلاميان سعود الكعبي ومريم سعيد، سلّط فيه الضوء على العديد من فقرات البرنامج، وللحلقة الأولى منه.

برنامج يعزز السياحة الطبية في دبي

“هذا البرنامج سيسهم وإلى حد كبير في تعزيز السياحة العلاجية، وفق أرقى المعايير والمقاييس العالمية التي حرص فريق البرنامج على استخدامها ، لعدة أهداف كان من أبرزها كما قال الدكتور مجد ناجي، مير عيادة ليبرتي لطب الأسنان هو التعامل مع الإنسان أولاً، وغرس روح الإيجابية والسعادة، لكل زائرين دبي بقصد السياحة العلاجية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية بجودة عالية.

وقد وأكدَّ سمير مزهر من الشركة المنتجة “هاي اند فيلم أنه تم الحرص في هذا البرنامج على استخدام أحدث المعدات والكاميرات والبرامج التقنية في إنتاج هذا العمل الذي يعد الأضخم عربياً في الجانب الطبي.

حالات طبية صعبة

برنامج “سمايل ماسترز” سيقوم بعرض علاج حالات طبية مستعصية من خارج الدولة زارت دبي للعلاج في مجال طب الأسنان، وسوف يتمّ استعراض طرق العلاج التي ستتم باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وعلى يد أخصائيين في شتى مجالات طب الأسنان.

هذا وسيعرض الموسم الأول من ” سمايل ماسترز ” بتقنية الـ”فور كي” على يوتيوب، وبواقع عشر حلقات تمتد إلى عشرة أسابيع.