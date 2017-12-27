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برنامج كأس الخليج مع حليمة بولند وطارق العلي يستقطب الملايين

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ديسمبر ٢٧ ,٢٠١٧

برنامج “كأس الخليج” بدورته الـ 23، الذي تقدمه الإعلامية حليمة بولند على قناة العدالة، استطاع أن يتصدّر التراند العالمي على “تويتر” و”يوتيوب”.

وسط أجواء حماسية تخللت حلقات برنامج “كأس الخليج” بدورته الـ23، مع نجوم كرة القدم والفن والإعلام والتمثيل، استقطب ملايين المشاهدين. الأمر الذي دفع البرامج على القنوات المختلفة تسليط الضوء على أسباب هذا الاستقطاب للبرنامج، ومنها برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، وبرامج الرياضة في تلفزيون أبو ظبي وغيرها.

البرنامج انطلق مع بداية كأس الخليج مع النجمين حليمة بولند والممثل الكوميدي طارق العلي وسيستمر يومياً حتى نهاية الدورة.

فيما شغلت مقاطع الفيديو من البرنامج الناشطين على السوشيل ميديا، فتحوّل إلى المادة الأكثر تداولاً على مختلف الحسابات الشهيرة على “انستغرام” و”يوتيوب” و”تويتر”.

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