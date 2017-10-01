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سيدة فرنسا الأولى والسيدة اللبنانية الأولى ترتديان تصاميم لبنانية

بقلم

أكتوبر ١ ,٢٠١٧

ظهرت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت مكرون والسيدة اللبنانية الأولى ناديا عون، وهما برفقة زوجيهما رئيس فرنسا ورئيس لبنان، وهما ترتديان فساتين من تصميم لبنانيين عالميين.

خلال حفل العشاء الذي أقيم في قصر الايليزيه في فرنسا على شرف رئيس لبنان ميشال عون، ظهرت زوجته السيدة ناديا بفستان كوكتيل من الدانتيل الأزرق الداكن المطرز يدوياً بخيوط الحرير للمصمم اللبناني العالمي راني الزاخم. في حين اختارت السيدة بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون، ارتداء فستان باللون الأسود من تشكيلة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2017 للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

يُذكر أنّ التصاميم اللبنانية باتت محط أنظار وإعجاب عدد كبير من المشاهير ونجمات العالم، وباتت تنافس أهم دور الأزياء العالمية الراقية والعريقة.

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