بريجيت ياغي تتفاجأ بعدد مشاهدات أغنية “بستاهل “

بعد مرور أيام قليلة على إطلاق الفنانة الشابّة بريجيت ياغي أغنية “بستاهل ” التي تعاونت فيها مع الفنانة مي مطر، حققت الأغنية انتشاراً واسعاً، وعدداً كبيراً من المشاهدات.

عبّرت بريجيت ياغي عن سعادتها البالغة بالنجاح القياسي والكبير التي حقّقته أغنيتها الأخيرة “بستاهل”، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالأصداء المميزة لهذه الأغنية التي تخطّت فيها نجاحات الديو الغنائي الأخير مع حاتم إيدار، ودي جي يوسف تحت عنوان “شوف شوف”، معربة عن شكرها الكبير لكل التعليقات الإيجابية لهذا العمل.

وأشارت بريجيت أنها لن تتردد في التعاون مجدّداً مع مي مطر، موجهة الشكر إلى جمهورها وجميع الصحافيين والاعلاميين الداعمين لها، والذين يواكبون أعمالها على نحو دائم.

لسماع الأغنية على “يوتيوب” الرجاء الضغط على الرابط :



ولسماعها عبر “أنغامي”، اضغط على الرابط الآتي:

https://www.anghami.com/song/28796336