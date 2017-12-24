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بريجيت ياغي تحصد نجاحاً كبيراً بأغنية “ماشي وحدي”

بقلم

ديسمبر ٢٤ ,٢٠١٧

أُطلقت أغنية “ماشي وحدي” بصوت نجمة “سوبر ستار” اللبنانية بريجيت ياغي، والفنان فادي أبو شعيا عبر تطبيق أنغامي.

تمَّ إنتاج أغنية “ماشي وحدي” بصوت بريحيت ياغي والفنان فادي أبو شعيا لمسرحية “مس ترجلة”، التي ستعرض في الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري على مسرح مدرسة الفرير الجميزة، في بيروت.

الأغنية الجديدة هي من كلمات جاد الخوري وألحان خضر بربر، والتسجيل في استوديو حسام الصعبي .

وبعد أن تمَّ إطلاق أغنية “ماشي وحدي” عبر تطبيق أنغامي، لاقت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً منذ اليوم الأول لصدورها.

ومن المقرر أن يبدأ بثها عبرعدد من الإذاعات اللبنانية في الأيام القليلة المقبلة.

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