بريجيت ياغي تستعد لإطلاق أعمال فنية بالجملة

النجمة اللبنانية الشابّة بريجيت ياغي تستعد لإطلاق أكثر من عمل فني جديد، بين الغناء والمسرح والتلفزيون.

فقد حصل تعاون فنيّ حديث بين بريجيت ياغي ومي مطر، حيث قامت الأخيرة بكتابة وتلحين أغنية خاصة لياغي تحمل عنوان ” بستاهل ” قام بتوزيعها طوني أبي خليل والتسجيل تمَّ في استديوهات رالف سليمان.

هذا ويتبقى ثلاثة أيام لتصوير المسلسل السوري “غضبان”، الذي تشارك فيه ياغي في سوريا، والمسلسل من إنتاج شركتا المهنا وجمان للإنتاج الفني ومن بطولة فهد النجار، بريجيت ياغي، دانا جبر، غادة بشور، علي كريم، حسام تحسين بك، تولاي هارون، ريم عبد العزيز وغيرهم من النجوم السوريين.

و”غضبان”، مسلسل اجتماعي-كوميدي، من كتابة فايز البشير وإخراج محمد نصر الله.

وتجسّد بريجيت شخصية “دارين” شقيقة (دانا جابر) التي تتمتع بشخصية قوية جداً ومثقفة وفي نفس الوقت تحب العائلة والطبيعة ومغرمة بـ “غضبان” (فهد النجار) المحب لبلده جداً والمدافع عنه، وكونه إنسان طيب فهذا يجعله يقع في مشاكل عديدة.

يُذكر أنَّ بريجيت ياغي تلقت عرضاً مهماً لمشاركتها في فيلم سينمائي ستكشف عن تفاصيل الفيلم ودورها عند تبلور الامور. وأنّ آخر أعمالها كان أغنيتين أطلقتهما بعد أسبوع من زفافها. الأغنية الأولى تحمل عنوان “إحساس” وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات الشاعرة كمالا خير بيك وألحان أمين دوكالي وتوزيع الـ Dj يوسف، وإنتاج شركة Yein France.

أما الأغنية الثانية “Aimons la vie” ، وهي المرة الأولى التي تغني فيها بريجيت باللغة الفرنسية، من كلمات نيكولاس بونارد (الذي كتب لكبار الفنانين كـ سيلين ديون وجوني هاليدي) ألحان الـ DJ يوسف ويمني ربيع، توزيع الـ DJ يوسف وإنتاج شركة Yein France .