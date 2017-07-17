بسام كوسا مع “روزانا” في “الجزيرة ” خلال رمضان 2018

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وقع الاختيار على الفنان السوري بسام كوسا للمشاركة في عملين فنيين خلال الموسم الرمضاني الدرامي المقبل 2018، ويتعلق الأمر بمسلسل ذا طابع اجتماعي معاصر، والمسلسل الثاني من المنتظر أن يكون كوميدياً بحتاً، بعد اتفاقه مع شركة “إيمار الشام”، ومن يقترب من بسام كوسا يدرك بأنه يفضل وينجذب كثيراً نحو الأعمال الاجتماعية.

من المقرر أن يكون الممثل السوري بسام كوسا بطلاً لمسلسل يحمل عنوان “روزانا” للكاتب جورج عربجي والمخرج عارف الطويل، وبالموازاة مع ذلك سيخوض بطولة مسلسل “الجزيرة”، إلى جانب كل من النجمين باسم ياخور وسلافة معمار، حيث سيتعاون مع شركة “إيمار الشام” ويعتبر عمله الثاني مع الكاتب ممدوح حمادة والمخرج الليث حجو، بعد مسلسل “ضبوا الشناتي” خلال موسم 2014. وكان الجمهور العربي قد تابع الفنان بسام كوسا خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل يحمل عنوان “الرابوص”.

يعتبر الممثل بسام كوسا من الفنانين السوريين الأعلى أجراً كذلك عباس النوري الشهير بدور “أبو عصام” في مسلسل باب الحارة، حيث يروج أنهما يتقاضيان مقابل كل عمل فني مبلغاً لا يقل عن 100ألف دولار، علماً أن النجم بسام كوسا خريج كلية الفنون الجميلة تخصص قسم النحت ويعد ممثلاً ومخرجاً مسرحياً.