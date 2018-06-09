لن يحلو العيد للبعض من دون تحضير أنواع مختلفة من الحلويات والبسكويت، لذلك نستعرض طريقة تحضير بسكويت العيد لكن باليانسون، من أجل تنويع النكهات.

المقادير:

5 أكواب من الدقيق

2 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

10 بيض

2 كوب سكر

1 كوب زيت

1 كوب سمن أو زبد

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق كبيرة يانسون صحيح محمص

1/2 كوب عين جمل “جوز” مفروم

طريقة التحضير:

أول خطوة في عملية تحضير بسكويت العيد باليانسون، تتمثل في تسخين الفرن على حرارة 180درجة، ثم أخذ وعاء حيث يمزج فيه كل من الدقيق وبيكنج بودر والملح بشكل جيد. عقب ذلك تأتي مرحلة خفق البيض جيدا، مع إضافة السكر ومواصلة عملية الخفق حتى يتجانس الخليط، وتضاف إليه الفانيليا، وبالموازاة مع كل ذلك يسكب كل من الزيت والسمن مع الاستمرار في عملية الخفق ومن جهة أخرى يضاف اليانسون.

في خطوة أخيرة يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بشكل تدريجي وتضاف معه المكسرات علما أنها اختيارية حيث يمكن الاستغناء عنها إذا لم تكن متوفرة، ويقلب العجين حتى يتجانس للمرة الأخيرة. وبالمقابل تدهن الصينية بالزيت ويفرغ فيها الخليط مع الحرص على تساوي السطح، ثم تدخل الصينية الفرن حتى ينضج البسكويت، وبعد أن يبرد يقطع على شكل أصابع، ويعاد مرة ثانية إلى الفرن ليحمص جيدا.