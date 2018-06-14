بسكويت النشادر والبرتقال للعيد

من أفضل وألذ حلويات العيد وفوق ذلك سهلة التحضير، نذكر كل من بسكويت النشادر الهش وبسكويت البرتقال المعطر، علما أن المكون السري في هذه الحلوى يكمن في مادة النشادر وعصير وقشر البرتقال حيث تعطي للبسكويت رائحة قوية وجميلة

بسكويت النشادر:

المقادير:

½ كوب سكر بودرة

¼1 كوب زبدة

بيضة

رشة فانيليا

¾1 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة نشادر

¼ كوب حليب

طريقة التحضير:

في أول خطوة يسخن الفرن عند حرارة 160 درجة لمدة 15دقيقة، وفي نفس الوقت تضرب الزبدة في وعاء ثم يسكب عليها البيض والفانيليا مع مواصلة عملية التضريب، إلى غاية الحصول على خليط متجانس، بعد ذلك يسكب الدقيق والبيكينج بودر، ثم تستأنف عملية الخلط مرة أخرى، ومن جهة أخرى تتم إذابة النشادر في الحليب ثم تضاف إلى الخليط، وتأتي عقب ذلك مرحلة العجن حتى يحصل على عجينة طرية ومتماسكة، يشكل منها البسكويت على شكل أصابع أو دوائر حسب الذوق، وترص في صينية تدخل الفرن لتنضج.

بسكويت البرتقال:

المقادير:

½ كوب سكر بودرة

كوب زبدة

بيضة

رشة فانيليا

3 أكواب دقيق

1ملعقة كبيرة بشر برتقال

1ملعقة صغيرة بيكينج بودر

¼ كوب عصير برتقال

طريقة التحضير:

يسخن الفرن عند حرارة 160 درجة، ثم يضرب السكر البودرة في وعاء مع الزبدة، وبعد ذلك يسكب عليهما كل من البيض والفانيليا، ثم يسكب على هذا الخليط الدقيق والبيكينج بودر وقشر البرتقال وعصير البرتقال.

وفي الأخير يحصل على عجينة طرية ومتماسكة تفرد وتقطع بالقطاعات، وترص في صينية تدهن بالزبدة وتدخل الفرن لتنضج لمدة 20 دقيقة.