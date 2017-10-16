الشاعرة الكويتية بشاير الشيباني تنافس ياسمين صبري بالجمال

لم تعد الممثلة المصرية ياسمين صبري الأجمل على مستوى الساحة العربية وسط المشاهير، بعد ظهور من تنافسها في هذا الجمال والتألق، ويتعلق الأمر بظهور شبيهتها الشاعرة الكويتية بشاير الشيباني، بل هناك من يرى من بأنه يمكن أن تفوقها في الجمال، والطريف في الأمر هناك من شكك في أن بشاير الخليجية وياسمين المصرية تبدوان شقيقات مع فارق بسيط في بعض الملامح.

لم يعد يقتصر الجمال الفائق على الفنانات والعارضات بل حتى المبدعات في مجال الكتابة الأدبية على قدر فائق من الحسن والجمال، هذا ما تأكد بعد ظهور وانتشار واسع لصور الشاعرة الكويتية بشاير الشيباني، حيث هناك من لقب ياسمين صبري بملكة جمال الكون، لكن هذا اللقب لم يعد ملكاً للممثلة المصرية وحدها، بعد أن ظهرت من تشبهها وتتمتع بجمال ساحر يضاهيها.

ومن لا يعرف بشاير اعتقد للوهلة الأولى بأنها شقيقة ياسمين صبري، لكن بعد أن اتضح بأنها شاعرة كويتية عم الاندهاش الممزوج بالإعجاب، يذكر أن المبدعة بشاير الشيباني كاتبة وشاعرة كويتية في رصيدها نحو 3 مجموعات شعرية، ونظمت في السابق العديد من الأمسيات الشعرية، متزوجة ولديها أطفال، تغازل الشعر منذ نعومة أظافرها، وكانت تلقي الشعر عن حب وموهبة منذ تواجدها في المدرسة، ولا غرابة لأنها ابنة الشاعر اسحاق الشيباني.