د. بشاير العطروزي: ابتكرت دميه تنافس “باربي”

اهتمامها بعالم الاطفال كان دافعا لحصولها على بكالوريوس رياض الاطفال وماجستير ادارة تربوية والان تسعى للحصول على الدكتوراه في مجالها ….

هذا الاهتمام خلق منها كاتبه قصص اطفال والرائدة الاولى الاولى بالكويت في تنفيذ مسرح عرائس الدمى المتحركة واليوم اصبحت مصممة ومبتكرة اول “لعبة” محليه للبنات بصناعة يدوية كويتية تأمل ان تكون منافسة للدميه العالميه المشهورة “باربي” لنتعرف على صاحبة ومصممة دميه عربيه طرحت في اسواق الكويت وتحمل اسم b.boneka

نتعرف على ضيفتنا دراستك وتخصصك ؟

أ.بشاير العطروزي بكالوريوس رياض اطفال، ماجستير ادارة تربوية، طالبة دكتوراة ادارة تربوية ،كاتبة، مؤسسة نادي ثقافتي بوناستي للأطفال ومسرح حبوب وحبوبة للأطفال، مؤلفة سلسة سلوم القصصية للأطفال، مصممة دمى ومسارح .

كيف جاءتك فكرة b.boneka ؟

أردت في عيد ميلاد ابنتي أن أقدم لها شي مميز مصنوع بحب يبقى معها كذكرى دائمة طول العمر ،وانا كان لدي شغف وعشق الدمى وتصنيعها منذ الصغر وبدأت بتصميم وتنفيذ دمية خاصة لابنتي لاقدمها لها وتكون هديه مختلفة تماما عما حصلت عليه من هدايا طيلة اعياد ميلادها السابقة.

من هنا كانت البداية لاني قمت بتصميم وتصنيع اللعبة لها ، بعد ان شاهدها الكثير من الاهل ونالت الاعجاب الكبير من الاهل والاصدقاء تلقيت العديد من الطلبات لصناعه دمى من هنا قررت تحويل هذه الفكرة إلى عمل رسمي وخاصة أنه دمية b.boneka مميزة بملامحها العربية.

تتّسم الدمى الخاصّة بك بالملامح العربية الأصيلة. فمن أين تستمدين الوحي لتصاميمك؟

أستمد الوحي من التراث الكويتي وقصص الشعبية وأحيانا من رسومات ابنتي فعملية الإبداع لا تتقيّد بخطوط معيّنة مميزة و متحرّرة.

هل تشرفين شخصياً على مختلف مراحل تصنيع الدمى ؟

نعم وأشارك في تصنيع تفاصيلها وبالأخص العين ،فهي سر تميز الدمية .

أول دمية صنعتها.. ما المدة التي استغرقتها؟

أسبوعان .

والآن ما المدة المستغرقة لصناعة هذه الدمى؟

أسبوع وذلك لكثرة التفاصيل من ملابس واكسسوارات.

لماذا لم تختاري اسما عربيا ؟

ذلك لأن أول عرض استعراضي للدمى حضرته في ميونخ ومن هناك استلهمت وأحببت الفكرة واتجهت لتصنيع دمى القطنية ولكن بطابع كويتي والتي تختلف عن الدمى الماريونيت الخشبية التي حضرتها في العرض وعندما ابتدت رحلة البحث والتصنيع خطر لي أن يكون الاسم غربي والذي يعني دمية

هل باستطاعة هذه الدمى منافسة الدمى الأجنبية المتوفرة بالسوق منذة فترة طويله؟

نعم وبقوة كونها متميزة في تصميمها فالميزة التنافسية في دمى b.boneka كونها تحمل ملامح العربية في عينيها وضفايرها كما انها صناعة يدوية كويتية.

ما النصائح التي تقدّمينها للشباب لتحقيق احلامه؟

لا يوجد مستحيل فقط ابدأ الخطوة الأولى وسوف تتحقق أحلامكم ولا تخافوا من الفشل لانه يطور منكم وماهو الا خطوة نحو النجاح.

من يلهمك في الحياة في كلّ ما تقومين به؟

ابنتي هي ملهمتي، وعائلتي.

ما هو برأيك سر نجاح b.boneka خلال فترة زمنية قصيرة؟

العمل المتواصل والمثابرة والابداع والتفرد والبحث عن التجديد والابتكار في منتجاتنا.

ما مشاريعك المستقبلية ؟

افتتاح نادي b.boneka بشكل رسمي .