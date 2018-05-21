بشرة نضرة دائمة في رمضان

إن شهر رمضان وما يحصل خلاله من تغيير لنمط حياتنا وعاداتنا يؤثر كثيرا علينا ولكن هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها للاستفادة من هذا التوقيت كل عام ليكون خطوة نحو الصحة والجمال

وفي هذا الاطار تحدثنا خبيرة التجميل والعناية بالبشرة روان عاصي عن ذلك فتقول :

ان الصيام وما فيه من روحانيات وتقرب الى الله هو بحد ذاته انعكاس للصفاء الداخلي على الوجه وراحة نفسية للانسان وكذلك الشعور بالجوع والعطش هو رسالة للاحساس بالمحتاجين والفقراء وبأن الحياة يجب ان تكون بالاعتدال لان الافراط بأي شيء له سيئات ، وحتى نحافظ على البشرة صحية خلال هذه الفترة فلنعلم ان صيام الشخص لساعات طويلة قد يرهق الجسم والبشرة ونقص الماء يسبب الجفاف وبالتالي قد تصبح البشرة شاحبة بعد هذا الشهر الكريم لذلك يجب التعويض عن كل ما ينقص الجسم خلال الصيام بوجبات صحية، وشرب الماء من اهم الخطوات للجسم الصحي وللبشرة الصحية لذا يجب شرب ما لا يقل عن ٦ اكواب يوميا.

وكذلك علينا إتباع نظام متوازن من الخضار والفواكه والبروتين والزيوت الغير مشبعة والاسماك والقليل من الكربوهيدرات ومشتقات الحليب ، فالغذاء الصحي وان كان لفترة شهر بالاضافة الى ممارسة الرياضة والعناية بالبشرة له تأثير مباشر وواضح من خلال رطوبة ونضارة الجلد، كما أنه علينا بالفيتامينات الاساسية للبشرة لما لها الكثير من الفوائد.

وتعتبر الفيتامينات هي اساس العناية بالبشرة لان لها تأثير وفوائد كثيرة وهي تدخل في تركيبة العلاجات والكريمات والحقن التجميلية ، فعلى سبيل المثال سنجد أن Vitamin A anti-age star وهو من اهم فيتامينات العناية بالبشرة .

كما يعتبر فيتامين A تحديدا صديق للجلد يساعد على تجديد خلايا البشرة والتخفيف من الآثار والجروح ويقوي الشعر والاظافر والعظام كما يعكس اشعة الشمس وبالتالي يقوي مناعة الجلد ويخفف من الحساسية ضد اشعة الشمس، ومن اهم مصادره النباتية: (بيتاكاروتين)في الجزر والسبانخ والمشمش، والليكوبين ونجده في الطماطم والفواكه الحمراء ، اما مصادره الحيوانية (ريتينول) فنجده في البيض والزبدة الكبدة والجبنة، ويعتبر المصدر الحيواني (ريتينول) ٦ مرات اقوى من ( البيتاكاروتين) .