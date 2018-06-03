بشرتك نقية خالية من الشوائب بقناع الأسبرين المدهش

لم يعد يقتصر الأسبرين على معالجة آلام صداع الرأس وحدها، وإنما لديه كذلك مزايا لتجميل البشرة وتنظيفها بطريقة رائعة وفعالة، حيث تمكن خبراء التجميل من طرح العديد من الماسكات المحضرة من الأسبرين ومواد طبيعية أخرى، يمكنك تحضيرها في المنزل والتمتع ببشرة نقية وخالية من أي شوائب، خاصة ما تعلق بالخطوط العريضة التي تعجل بظهور التجاعيد المبكرة.

نقدم لك ثلاثة ماسكات فعالة:

– من أبسط الماسكات، نذكر مزج 3 حبوب من الأسبرين مع كمية مساوية له من الماء، وعقب ذلك يثبت على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق، وستلاحظين أن بشرتك تتمتع بنظافة وشباب دائمين.

– في الخلطة الثانية يتم خلط 3 من حبوب الأسبرين مع 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون، حتى تصبح عجينة من هذه المكونات، وبعد ذلك ضعيها على وجهك ثم اغسليه بالماء الفاتر.

– يعد ماسك الأسبرين الممزوج مع عسل النحل ولبن الزبادي، من أهم الماسكات الطبيعية ذات النتائج المتميزة في الحصول على بشرة نضرة وفاتحة ويمكن القول أنها تمنح الشباب للبشرة ، حيث تثبت على الوجه وتترك لمدة 10 دقائق، لكن قبل ذلك قومي بفتح مسامات الوجه عن طريق غسله بماء مثلج.