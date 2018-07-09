بعد أن أبعدها تركي عن الغناء.. بلقيس تستأنف نشاطها من بوابة مهرجان صلالة

تستعد الفنانة “بلقيس أحمد” للعودة إلى نشاطها الفني بعد حوالي شهرين من وضعها لمولودها الأول “تركي”، التي أكدت أنه منحها طاقة إيجابية جديدة ستعكسها حفلاتها القادمة كما أغانيها التي ستطرحها لاحقا.

وتدشن “بلقيس” أول حفلاتها من بوابة مهرجان صلالة السياحي 2018، الذي سيقام على مسرح المروج في 19 من يوليو الجاري، ضمن أهم حفلات هذا العام من “ليالي المهرجان”، حيث ستصاحبها فرقتها الموسيقية التي ستقدم معها مجموعة متنوعة من أغانيها للجمهور العماني والخليجي والعربي في مدينة صلالة بمحافظة ظفار.

“بلقيس” أعربت عن إشتياقها للقاء جمهورها من جديد، وقالت في تصريح لها: “متحمسة جداً للقاء الجمهور من جديد، كلي شوق وحماس للقاء جمهور صلالة في الغالية سلطنة عمان، لقد اشتقت لتفاعلهم وحماسهم الجميل”، مؤكدة أنها أعدت برنامجا غنائيا متنوعا يليق بحجم التظاهرة.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة “بلقيس” لإحياء مجموعة أخرى من الحفلات التي تقودها إلى أكثر من بلد عربي، إلى جانب إستعدادها لطرح مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية وأخرى لمختلف المناسبات الإجتماعية، حيث قامت بتنفيذ بعض منها، وستقوم بتسجسل وتنفيذ مجموعة أخرى.