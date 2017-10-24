بعد أن طاردتها شائعات حملها قبل الزواج.. جنان إيرغودار تنتظر ولادة طفلها من زوجها كينان إيجي

بعد أن وصف زواجهما بالسريع، أعلنت الممثلة التركية جنان إيرغودار عن حملها من زوجها الممثل التركي الوسيم كينان إيجي، وكشفت عن انتظارهما لمولودهما الأول، وكانت العديد من الشائعات قد طاردت هذا الثنائي وذهبت إلى التأكيد أن جنان كانت حاملاً قبل الزواج، لذا تم التعجيل بارتباطهما الرسمي، علماً أن قصتهما الغرامية رأت النور في مسلسل “حرب الورود”.

بعد قصة حب النجمين جنان إيرغودار بطلة مسلسل “حرب الورود” والتي اشتهرت عربياً باسم “توليب” والممثل الوسيم كينان إيجي، توجت هذه العلاقة بالزواج وفور الارتباط، سلطت الصحافة التركية الضوء على حياة النجمين، وذهبت في بعض تقارير لها إلى أن الثنائي سرّع من الزواج بسبب حمل الزوجة، خاصة أن علاقتهما بدأت قبل عام ونصف من زواجهما.

يذكر أن الزوجين شاركا إلى جانب بعضهما البعض في بطولة الموسم الثاني من مسلسل يحمل عنوان “حرب الورود”، وقاسمهما البطولة كل من باريش كيليتش وداملا سونميز، واستطاع هذا العمل الدرامي من تحقيق نجاح كبير، حيث سجل نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن الممثلين قدما في هذا المسلسل دور حبيبين، ويبدو أن هذا ما قربهما إلى بعضهما البعض بشكل كبير، وعاشا بعد ذلك قصة حب حقيقية توجت بالزواج.