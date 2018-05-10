بعد عودته للغناء فضل شاكر يثير الجدل من مصر الى لبنان…. والفنانة يسرا لديها أقوال أخرى

كما سبب اعتزاله للفن ضجة واسعة في العالم العربي عام 2012 ، ها هو الجدل يتجدد مرة أخرى مع عودته للفن والغناء مؤخرا.

والحديث هنا عن المطرب اللبناني الشهير فضل شاكر، فنحن نعلم جميعا أنه قرر اعتزال الفن والانضمام الى أحد الجماعات الارهابية منذ حوالي ست سنوات.

عاد فضل شاكر من جديد لممارسة الفن، وأعلنت شركة “العدل جروب المصرية للانتاج السينمائي ” خبر عودته للساحة الفنية، ليس هذا فحسب بل نشرت الشركة لأغنيته “شبعنا من التمثيل” والتي كان من المقرر وضعها لتتر البداية في مسلسل “لدينا أقول أخرى” والذي سيعرض على الشاشات خلال شهر رمضان المقبل.

الأغنية لاقت نجاحا مبهرا خلال عرضها على موقع يوتيوب خلال اليومين الماضيين، وحازت على نسبة مشاهدة تخطت نصف مليون مشاهدة.

ولهذا السبب يتجدد الجدل من جديد، فقد غضب الشعب اللبناني من هذه الخطوة التي اتخذتها شركة العدل جروب، وقرر الجمهور اللبناني مقاطعة المسلسل بحجة أن فضل شاكر متهم بالعديد من القضايا التي تنظر أمام المحاكم اللبنانية الآن.

بالأمس تفاعلت الشركة مع رد الفعل اللبناني وخرجت ببيان الى الجمهور.

وقد قررت الشركة حذف الأغنية من تتر المسلسل على الرغم من اكتمال تسجيلها كما هو واضح في الفيديو المنشور على يوتيوب.

وفي البيان أكدت الشركة أنها استجابت لجمهورها في لبنان وفي الوطن العربي وتنتظر الحكم النهائي في القضايا الموجهة للمطرب فضل شاكر.

وقد كتب كلمات الأغنية مدحت العدل ولحنها الفنان عمرو مصطفى، أما المسلسل فالبطولة للفنانة يسرا، وسوف يتم عرضه على العديد من القنوات خلال شهر رمضان لهذا العام.