٦ وسائل تخلصك من بقع معجون اللعب على السجاد

أحياناً تتسبب ألعاب الأطفال الكثير من البقع التي يصعب إزالتها، فإلى جانب الخربشة بأقلام التلوين على الحائط، هناك إلتصاق معجون اللعب أو الـPlaydough بالسجاد وقماش الأثاث، وبالطبع هو من أكثر البقع الشائعة التي قد يتسبب بها الاطفال… فكيف تتصرفين في تلك الحالة لإزالتها دون أي أثر أو ضرر ظاهر؟، إليك أبرز النصائح التي ستساعدكِ على التخلص من بقع معجون اللعب بسهولة:

امتنعي كلياً عن سكب الماء –الساخن بالأخص- على موضع البقعة، وذلك لاحتمال سيلان الصبغة من المعجون على القماش، ما يصعب كثيراً عملية تنظيفها ويوسّع دائرتها.

استعيني أولاً بكتلة من معجون اللعب، وقومي بالتربيت بها بشكل لطيف ومتكرّر على موضع البقعة، وذلك لالتقاط أكبر نسبة ممكنة من المعجون الملتصق.

لا تقومي بأي خطوة إضافية واتركي المعجون المتبقي ليجفّ تماماً، وقد يتخذ الأمر بعض الوقت، لذلك من الأفضل أن تنتظري أحياناً حتّى اليوم التالي، وذلك حسب الكمية الملتصقة.

بعد التأكد من أن المعجون قد جف كلياً، استعيني بسكين لنزع الأجزاء العالقة، والتي أصبحت صلبة.

إلجئي إلى المكنسة الكهربائية لشفط ما يتم إزالته، وإستمرّي بعملية الكشط بالسكين للحصول على النتيجة المرجوة.

إن تمّ إزالة كلّ المعجون الملتصق، ولكنّه خلّف وراءه بقعة بسبب الصبغة، اعمدي إلى إزالتها بالماء البارد والصابون.