بلقيس الرضوان ومشروع تجارة القهوة الاول في الكويت

سوق “ قوت” أصبح اشهر من نار على علم بالنسبة للكثير من شبان وشابات الكويت من أصحاب الافكار والمشاريع التجارية الصغيرة الخاصة.

لانه يتم من خلاله عرض كل منتجاتهم ومشاريعهم وافكارهم الجديدة وهو يعقد كل سبت من اول شهر في مكان يتم الإعلان عنه في الصحف..

ماذا يضم هذا السوق ومن هم المشاركون به وما هي أفكارهم ومشاريعهم وما هو رأيهم به؟.. أسئلتنا اتت اجاباتها من المشاركين في السوق.

بلقيس الرضوان صاحبة مشروع The LAB Coffee roastry من الشابات المتميزات في اختيارها لمشروع غير مسبوق وجديد في السوق المحلي اختارت ان تنفذ مشروعا لم يسبقها احدا اليه لتضمن التميز ولتكون هي الرائدة في هذا المجال وعن مشروعها قالت لليقطة :

انا اقوم باحضار حبوب القهوة من مزارع البن من مختلف انحاء العالم مثل نيكارغوا واثيوبيا واليمن واقوم بتحميصها في الكويت واصنع منها قهوة متميزة اضافة الى اني ازود العديد من المقاهي في الكويت وزبائني من عشاق القهوة المتميزة بمنتجاتي من البن المحمص على طريقتي، وانا اخترت هذا العمل لانه مازال جديدا في الكويت واحببت حينما انفذ مشروعي الخاص ان يكون منفردا لم يسبقني اليه احد والحمد لله الامور تسير بصورة جيدة واجد كل التشجيع ممن حولي وارى ان مشاركتي في سوق قوت هي فرصة جيدة لي ولغيري من اصحاب وصاحبات المشاريع من الجيل الجديد وباب يؤدي الى تعريف الناس بمشاريعنا وأهدافها.